Dalisson, responsable del descalabro copero del Málaga frente al Escobedo en 2019, regresa a La Rosaleda

17 de diciembre de 2019. Camargo, Cantabria. Primera ronda de la Copa del Rey. El Málaga, en su segunda temporada en Segunda División tras más ... de diez años en la élite, se medía al Escobedo, que jugaba en la ya extinta Tercera. Aquel día se produjo otro batacazo copero del conjunto blanquiazul (vistió la equipación fucsia en ese choque), que perdió por 2-0 frente al cuadro camargués, y el segundo tanto, en el minuto 84, fue obra de Dalisson, futbolista que ahora milita en el Córdoba, próximo rival del conjunto de La Rosaleda (sábado, 21.00 horas). Fue la quinta eliminación consecutiva del Málaga en la primera ronda.

El hispano-brasileño tenía en aquel entonces 19 años, y jugaba en el Escobedo a préstamo por el Valladolid. El once que alineó Víctor Sánchez del Amo era una combinación de futbolistas titulares, como Juanpi Añor, Juankar o un joven Luis Muñoz, y filiales como Isma Casas o Julio Martínez. Desde el primer momento el Málaga estuvo incómodo sobre el césped (artificial) del Eusebio Arce, y en el minuto 52 ya recibió el primero, que anotó Ramiro Quintana, tras disparar desde dentro del área para batir a Gonzalo.

El de 'Dali' llegó tras un balón largo que no supo despejar Luis y que, aprovechando la mala salida del portero malaguista, remató de cabeza por encima de él. Ya había generado varias ocasiones claras antes, siendo el jugador más peligroso del modesto Escobedo.

Después de aquella cesión, el centrocampista volvió a salir cedido al Atlético Tordesillas, después fichó por el Racing para incorporarse al filial, en el que apenas estuvo una temporada. Estas dos últimas campañas las ha jugado en el Pontevedra, y es ahí donde se ha consagrado. La aventura del conjunto gallego en la 2024-25, precisamente también en la Copa (también ascendió a Primera Federación), le situó en el mapa futbolístico y le valió para fichar por el Córdoba, entidad que a menudo explora este tipo de mercados, con mucho éxito. Dalisson ya ha anotado un gol y ha dado dos asistencias este curso en siete partidos, aunque no es indiscutible para Iván Ania.