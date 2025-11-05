Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Escobedo celebra la victoria sobre el Málaga en la Copa del Rey. Juanjo Santamaría

Dalisson, responsable del descalabro copero del Málaga frente al Escobedo en 2019, regresa a La Rosaleda

El ahora futbolista del Córdoba anotó el segundo en la derrota del cuadro blanquiazul en la primera ronda de Copa (2-0) ante un equipo que militaba entonces en Tercera División

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

17 de diciembre de 2019. Camargo, Cantabria. Primera ronda de la Copa del Rey. El Málaga, en su segunda temporada en Segunda División tras más ... de diez años en la élite, se medía al Escobedo, que jugaba en la ya extinta Tercera. Aquel día se produjo otro batacazo copero del conjunto blanquiazul (vistió la equipación fucsia en ese choque), que perdió por 2-0 frente al cuadro camargués, y el segundo tanto, en el minuto 84, fue obra de Dalisson, futbolista que ahora milita en el Córdoba, próximo rival del conjunto de La Rosaleda (sábado, 21.00 horas). Fue la quinta eliminación consecutiva del Málaga en la primera ronda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3 Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas para esta tarde
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  6. 6

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  9. 9 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dalisson, responsable del descalabro copero del Málaga frente al Escobedo en 2019, regresa a La Rosaleda

Dalisson, responsable del descalabro copero del Málaga frente al Escobedo en 2019, regresa a La Rosaleda