Cuco Ziganda, dando instrucciones a sus futbolistas en un partido reciente. LIGA HYPERMOTION

Cuco Ziganda: «Por modelo y juego, el Málaga es un equipo muy atractivo de ver»

«El año pasado vi todos sus partidos y jugaban muy bien; este año han empezado similar, pero se les han escapado muchos puntos en los últimos minutos», dijo el técnico de la Cultural Leonesa sobre el conjunto blanquiazul

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:32

José Ángel 'Cuco' Ziganda tomó las riendas del banquillo de la Cultural Leonesa después de que el club decidiera destituir a Raúl Llona tras la ... sexta jornada (hasta entonces sólo había sumado un triunfo). Con el exfutbolista vasco en el cargo, la 'Cultu' ha dado signos de mejoría, aunque todavía se encuentra en la zona de descenso. El técnico del cuadro leonés compareció ante los medios y habló sobre el conjunto blanquiazul: «Me gusta mucho el equipo que tiene el Málaga. Tienen jugadores muy dinámicos, con mucha energía, con mucha vida. No les quema la pelota, juegan alegres, bonito. Y se va a ver que tienen jugadores muy interesantes y valientes, que juegan igual en casa y fuera. En cuanto a juego y modelo, es un equipo muy atractivo para ver».

