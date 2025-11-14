Cuco Ziganda: «Por modelo y juego, el Málaga es un equipo muy atractivo de ver»

José Ángel 'Cuco' Ziganda tomó las riendas del banquillo de la Cultural Leonesa después de que el club decidiera destituir a Raúl Llona tras la ... sexta jornada (hasta entonces sólo había sumado un triunfo). Con el exfutbolista vasco en el cargo, la 'Cultu' ha dado signos de mejoría, aunque todavía se encuentra en la zona de descenso. El técnico del cuadro leonés compareció ante los medios y habló sobre el conjunto blanquiazul: «Me gusta mucho el equipo que tiene el Málaga. Tienen jugadores muy dinámicos, con mucha energía, con mucha vida. No les quema la pelota, juegan alegres, bonito. Y se va a ver que tienen jugadores muy interesantes y valientes, que juegan igual en casa y fuera. En cuanto a juego y modelo, es un equipo muy atractivo para ver».

Reconoció que «el año pasado les vi todos los partidos, y jugaron muy bien al fútbol. Este año han empezado parecido, pero es que el fútbol es tremendo. Les ha faltado saber estar en los últimos minutos, que es donde han tenido problemas. La línea que separa la victoria y la derrota es muy fina: en Castellón tenían el partido prácticamente ganado, y es que tres puntos más o tres puntos menos te hacen mirar para arriba o para abajo, que el entrenador o el director deportivo puedan estar discutidos... Pero nosotros (los profesionales) sabemos que esto funciona así en el fútbol, y que tenemos que tener la cabeza fría. Se les han escapado muchos puntos, y con esos puntos estarían muy cerca de los 'play-off' y ahora sin esos puntos, pues están cerca de nosotros».

«La pasada jornada jugamos contra el Deportivo, esta semana contra el Málaga. Son clubes que hasta hace poco estaban en Primera y nosotros ahora estamos jugando contra ellos. Debe ser un drama para equipos de este tipo que esté de la mitad de la tabla para abajo, como le pasa al Málaga, porque cuando empiezan la temporada sus aspiraciones son las de estar arriba. El Málaga viene con urgencia, viene con presión, con necesidad de puntos. Va a ser una pelea dura, porque nosotros también queremos ir para arriba».