Rafa celebra con sus compañeros su tanto de chilena frente a la Real Sociedad B. Ñito Salas

Cuatro de seis puntos, el mejor arranque liguero del Málaga en las últimas seis temporadas

Desde la temporada 2019-20, en la que el cuadro blanquiazul venció en la primera jornada ante el Racing en Santander (0-1) y empató en casa ante Las Palmas (1-1), no obtenía tantos puntos en las dos primeras jornadas

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:49

Es de sobra conocido que, de un tiempo a esta parte, al Málaga le cuestan los arranques ligueros, pues son seis temporadas sin vencer en ... la primera jornada (tres derrotas y tres empates en estas seis últimas campañas). A menudo, además, tras estos resultados no se sucedían las victorias. Pero esta vez sí, con el triunfo 'in extremis' del domingo frente a la Real Sociedad B gracias a la asombrosa chilena de Rafa Rodríguez. Estos cuatro puntos en las dos primeras jornadas ligueras suponen la mayor cantidad cosechada en dos envites desde la 2019-20, en la que el cuadro blanquiazul venció en Santander en la primera jornada (la última vez que lo ha hecho) y empató en casa frente a Las Palmas (1-1). En la 2018-19, la primera de vuelta en Segunda tras diez campañas en la élite, el Málaga sumó cinco triunfos seguidos con Muñiz como entrenador.

