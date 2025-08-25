Cuatro de seis puntos, el mejor arranque liguero del Málaga en las últimas seis temporadas

Es de sobra conocido que, de un tiempo a esta parte, al Málaga le cuestan los arranques ligueros, pues son seis temporadas sin vencer en ... la primera jornada (tres derrotas y tres empates en estas seis últimas campañas). A menudo, además, tras estos resultados no se sucedían las victorias. Pero esta vez sí, con el triunfo 'in extremis' del domingo frente a la Real Sociedad B gracias a la asombrosa chilena de Rafa Rodríguez. Estos cuatro puntos en las dos primeras jornadas ligueras suponen la mayor cantidad cosechada en dos envites desde la 2019-20, en la que el cuadro blanquiazul venció en Santander en la primera jornada (la última vez que lo ha hecho) y empató en casa frente a Las Palmas (1-1). En la 2018-19, la primera de vuelta en Segunda tras diez campañas en la élite, el Málaga sumó cinco triunfos seguidos con Muñiz como entrenador.

Si bien es cierto que la muestra de sólo dos encuentros es quizá un tanto reducida, son un indicador del declive que vivió la entidad, que concluyó con el descenso a Primera RFEF (en aquella temporada el conjunto malaguista perdió en los dos primeros compromisos, 1-0 y 0-4 ante el Burgos y Las Palmas), pero se puede atisbar una cierta mejoría con respecto a cursos anteriores.

Aquella temporada, la 2019-20, estuvo plagada de complicaciones para el Málaga desde el comienzo. Tuvo que acudir a esta cita con sólo nueve futbolistas con dorsal del primer equipo, uno de ellos el guardameta Munir, ahogado por los problemas financieros que sufría la entidad. Víctor Sánchez del Amo fue destituido y poco después el club fue intervenido judicialmente, situación que lleva más de un lustro.

No cabe duda de que un factor decisivo para explicar estos resultados es el haber jugado estos partidos, ante el Eibar y el filial vasco, en La Rosaleda, ya que no es frecuente jugar dos choques al comienzo en casa, y disputar uno de ellos a domicilio.