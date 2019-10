Cristo, el infantil por el que apostó Casanova

Tuvo que ser paciente, pero al final le llegó su oportunidad. El canterano Cristo Jesús Romero Gómez (30-04-2000, Algeciras) hizo cima el pasado sábado ante el Cádiz tras su larga escalada por las categorías inferiores del Málaga al debutar con el primer equipo en Liga. Una carrera malaguista que comenzó hace ocho temporadas, cuando Manel Casanova viajó hasta San Roque (junto su ciudad, Algeciras) para 'rapiñar' un espigado alevín que jugaba en el Taraguilla, un mítico club del fútbol base gaditano. Era de los más pequeños de su edad pero el que mejor toque atesoaraba. «El Sevilla también estaba detrás, pero Casanova en persona acabó por cerrar el fichaje», recuerdan desde el entorno del jugador.

El que fuera responsable de La Academia del Málaga (hasta su repentino fallecimiento hace dos años) vio futuro en él y con sus poco más de doce años Cristo emprendió su nueva vida en blanquiazul. Tuvo que lidiar con los sinsabores de estar lejos de la familia y de vivir en una residencia, que nunca llega a ser un hogar. Pero si algo distingue al algecireño es su capacidad para «evadirse de lo extradeportivo que rodea al mundo del fútbol», detalla a SUR el excentral malaguista Domínguez, su representante desde hace tres temporadas. El delegado en Málaga de la agencia de futbolistas de Juan Mata se confiesa «sorprendido por la naturalidad con la que Cristo se toma todas las cosas que va viviendo». Todo ha ido muy rápido en los últimos meses.

En pleno verano, cuando aún existían incógnitas sobre el futuro reciente, recibió la llamada del primer equipo para incorporarse a la concentración en Benahavís. Jugó varios amistosos, siguió contando y fue convocado para el primer partido de Liga, ante el Racing. Ni siquiera alcanzó a imaginar que desde esa llamada en agosto se convertiría en uno más en la dinámica de la plantilla de Víctor Sánchez del Amo. Con un grupo limitado de tan solo 17 fichas profesionales, Cristo es el segundo lateral zurdo del Málaga tras Juan Carlos. Un rol con el que no se obsesiona.

«Es de carácter tranquilo, no tiene prisa por crecer ni forzar su situación. Se basa en el trabajo, tiene sus propias ideas y es muy constante. Por esas características pensamos que era un perfil excelente para llegar al profesionalismo», diagnostica Domínguez. Demostró esa paciencia también para esperar su ansiado debut en Liga. Tras ir convocado ante Racing, Almería y Sporting de Gijón, no fue hasta el pasado sábado ante sus paisanos del Cádiz cuando tomó la alternativa. Lo hizo como titular en un once de circustancias por la plaga de bajas del equipo que provocó que actuara como 'carrilero' en vez de lateral. «No es una posición en la que suela jugar, pero me sentí bien», recuerda tímidamente Cristo. «Es muy reservado y le cuesta soltarse. Prefiere observar y por eso no suele dar pasos en falso», le excusa su agente.

Precisamente por eso se ha adaptado tan bien en el vestuario de Víctor, al que agradece que sea tan directo y claro con los canteranos. «Cristo no debutó antes por la reglamentación. Cuando tenemos a Keidi y Luis Muñoz y queremos dar entrada a Antoñín ya no tenemos más plazas. Con la baja de Keidi se abrió esa posibilidad y no teníamos más opciones de buenos centradores por la izquierda. Dio amplitud en su zona, puso buenos centros y trabajó a buen nivel», valoró el entrenador malaguista sobre el quinto canterano que debuta esta temporada con el primer equipo tras Ismael, Ramón, Kellyan y Antoñín. Es el tercero de aquella generación del San Félix que fue tercero en la Liga y llegó hasta las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid de Guti de la mano de Ale Acejo, ahora entrenador del juvenil A del Sevilla. «Ese fue el mejor año de mi vida, lo disfrutamos mucho», se emociona Cristo, que ya tiene en mente formarse para ser entrenador. Su día son 24 horas de fútbol , también en casa: comparte piso con los otros canteranos Mario Mendes y Dani Satoca.

Contrato hasta 2021

Con la camiseta del debut ya dedicada para sus padres, su siguiente objetivo es el mismo: «Seguir trabajando y seguir mejorando, sin más expectativas que el sacrificio». Así lo ha entendido siempre y así lo seguirá entendiendo, dice. Sabe que su sitio natural es el filial y aunque se entrena a diario con el primer equipo, su competición parte en el Atlético Malagueño. Ahí es donde más se suelta e intenta mejorar fijándose en sus ídolos: «Me fijo en Jordi Alba y Marcelo, y en el Málaga sigo el juego de Juan Carlos porque creo que tenemos características parecidas», comenta. En efecto, es de cuerpo fino, veloz y escurridizo, con un buen pie para los centros al área.

«Tiene que seguir mejorando en todo en general, pero sobre todo en aspectos defensivos. Y hacerse más poderoso en el juego aéreo. Tiene solo 19 años, es su primer año sénior y aún le queda mucho», analiza Domínguez, que confirma que tiene contrato hasta 2021, renovación que estuvo a cargo de Antonio Tapia.