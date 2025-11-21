Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LA QUINIELA DEL MÁLAGA DE SUR | J15

¿Cómo crees que quedará el Málaga CF vs CD Mirandés? Comparte tu resultado

SUR pide a los aficionados que indique cuál cree que será el marcador final. Un ránking permitirá conocer cuál es el malaguista con más aciertos

SUR

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

El Málaga CF afronta un nuevo compromiso ante el CD Mirandés. ¿Cuál es tu pronóstico para el resultado de este encuentro? ¡Déjanos tu ... predicción a continuación! Solo te pedimos el correo para poder elaborar un ránking de los malaguistas que consiguen más aciertos durante la temporada. Participa y anima a tus conocidos a hacerlo. ¡Vamos Málaga!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  4. 4

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  7. 7

    Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos
  8. 8

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  9. 9 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  10. 10 Detienen al caravanista herido de bala junto al Martín Carpena: todo apunta a un disparo accidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Cómo crees que quedará el Málaga CF vs CD Mirandés? Comparte tu resultado

¿Cómo crees que quedará el Málaga CF vs CD Mirandés? Comparte tu resultado