Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
: Los jugadores del Córdoba celebran uno de los dos goles de Adrián Fuentes frente al Albacete. LIGA HYPERMOTION
Rival del Málaga

El Córdoba, el equipo más en forma de Segunda División

El conjunto blanquiverde suma 13 puntos de los últimos 15 y acumula siete jornadas sin conocer la derrota

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

Tras sufrir una dramática remontada en el descuento en Castalia, el Málaga vuelve a su estadio, donde su rendimiento contrasta sobremanera con el que muestra ... fuera de La Rosaleda. Recibe este sábado (21.00 horas) al Córdoba, que después de protagonizar un inicio liguero con muchas dudas (apenas sumó cuatro puntos en cinco jornadas), es ahora uno de los equipos más en forma de la competición. Encadena siete jornadas sin perder, con cuatro victorias y tres empates (de hecho son cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas), y ahora es octavo con 19 puntos, a sólo uno de la zona de 'play-off'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  2. 2 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  8. 8 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  9. 9 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Córdoba, el equipo más en forma de Segunda División

El Córdoba, el equipo más en forma de Segunda División