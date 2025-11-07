El Córdoba, el equipo más en forma de Segunda División

Tras sufrir una dramática remontada en el descuento en Castalia, el Málaga vuelve a su estadio, donde su rendimiento contrasta sobremanera con el que muestra ... fuera de La Rosaleda. Recibe este sábado (21.00 horas) al Córdoba, que después de protagonizar un inicio liguero con muchas dudas (apenas sumó cuatro puntos en cinco jornadas), es ahora uno de los equipos más en forma de la competición. Encadena siete jornadas sin perder, con cuatro victorias y tres empates (de hecho son cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas), y ahora es octavo con 19 puntos, a sólo uno de la zona de 'play-off'.

El conjunto blanquiverde es ya un viejo conocido del cuadro blanquiazul, pues llevan dos temporadas seguidas coincidiendo en la misma categoría, primero en el Grupo 2 de Primera RFEF y después en Segunda, con ambos equipos ascendiendo al fútbol profesional vía 'play-off' (uno un día después del otro). El Málaga no ha sido capaz de vencer en ninguno de sus cuatro últimos enfrentamientos frente al Córdoba, con dos empates y dos derrotas. En el duelo en El Arcángel de la 2023-24, si bien es cierto que sólo fue por la mínima (1-0), los locales fueron superiores, y en La Rosaleda en el de la pasada campaña (0-1), aunque estuvo más igualado, el conjunto cordobés volvió a serlo, ya que el cuadro de Martiricos atravesaba su peor momento de la temporada en cuanto a juego, y cedió el empate con un tiro lejano de Jacobo.

El técnico Iván Ania, el líder del proyecto

El técnico del Córdoba, al que a menudo se le ve en La Rosaleda para analizar rivales, es la figura sobre la que gira el proyecto. El asturiano, exfutbolista de Oviedo, Rayo Vallecano y Cádiz entre otros, se está labrando una gran carrera en los banquillos: ascendió al Racing a Segunda División (aunque fue destituido unos meses después a causa de los malos resultados), realizó varias buenas campañas al frente del Algeciras y ahora en Córdoba se ha consolidado como un entrenador de mucho presente y futuro en el fútbol español.

El entrenador del Córdoba, Iván Ania. LIGA HYPERMOTION

Esta es su tercera temporada en el banquillo de El Arcángel, habiendo cumplido con creces con los objetivos en las anteriores (en la primera ascendió y en la segunda logró la permanencia de manera holgada), y de momento va camino de hacer lo mismo en esta, el de afianzarse en la mitad alta de la tabla y estar cerca de la pugna por la promoción, una meta que comparte con el Málaga.

El ovetense es un técnico con las ideas muy claras: sus equipos practican un fútbol veloz, de presión alta, y juego combinativo, aunque las bandas, de jugadores con mucho desequilibrio y desborde, suelen acaparar mucho protagonismo (es el equipo que más regates ha completado, con 112). Tras la vuelta de lesión del zaguero Rubén Alves, el conjunto cordobés ha recuperado la fortaleza defensiva que carecía sin el brasileño, encajando sólo tres goles en los últimos seis duelos.

Ania ha encontrado a una serie de futbolistas que le han ayudado a revertir el mal arranque liguero y que se han convertido en indiscutibles para él: en la portería, Iker Álvarez ha desbancado a Carlos Marín y está dejando actuaciones notables; en la defensa, el ya mencionado Alves y el ex del Antequera, el ghanés Franck Fomeyem, forman una gran dupla en el eje de la zaga; en la medular, Isma Ruiz y Dani Requena se han consolidado como los dos medios centro titulares en estos partidos (Ruiz siempre lo fue) y arriba el 'nueve' Adri Fuentes, en su segunda etapa en el club (la anterior fue en Segunda Federación, en la que hizo 13 dianas), ya lleva cinco goles, cuatro de ellos en los últimos cuatro compromisos ligueros, y promedia un gol cada 98 minutos.

Ampliar El ex del Antequera, Franck Fomeyem, en el partido frente al Ceuta. LIGA HYPERMOTION

El malagueño Kevin vuelve a La Rosaleda

Kevin pisará este sábado por primera vez el césped de La Rosaleda sin llevar puesta la camiseta del Málaga. Probablemente no lo haga como titular, pues el cuadro blanquiverde parece haber encontrado su once 'tipo', pero sí parece que dispondrá de minutos desde el banquillo, en el que continúa siendo su rol esta campaña.

Ampliar Kevin celebra el que hasta ahora es su único gol con el Córdoba, frente al Castellón. LIGA HYPERMOTION

Si bien ha participado en todos los partidos del Córdoba hasta ahora, ha sido titular en cinco de ellos, en los que ha anotado un gol, que daba la victoria a su equipo frente al Castellón (2-1), aportando su cambio de ritmo y desborde, que provoca muchas faltas. Pero su rendimiento continúa siendo intermitente, y tiene que pugnar con otros dos futbolistas, Dalisson o Jacobo, por un puesto en el once.

«Espero que me hagan un buen recibimiento. Soy de allí y la verdad que salí bien. Por circunstancias, por una o por otra, no se dio para quedarme, pero me hubiese gustado. Pero ahora mismo me debo al Córdoba y lo daré todo por él», argumentó esta semana en rueda de prensa.