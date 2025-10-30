Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer habla con Carlos López y Alfonso Herrero durante el entrenamiento del martes. Migue Fernández

Sergio Pellicer cita a 24 futbolistas para el derbi copero en Estepona

Uno de ellos deberá ser 'descartado' y no podrá jugar el partido, lo que se sabrá una vez se entreguen las alineaciones

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:08

Sergio Pellicer convocó a todos los futbolistas de los que dispone (20 del primer equipo y cuatro con ficha del filial) para el derbi copero ... de este jueves en Estepona (21.00 horas, Andalucía Televisión). No obstante, uno de ellos no podrá ni sentarse en el banquillo, pues el máximo de jugadores para un encuentro oficial es de 23 futbolistas. El jugador 'descartado' se dará a conocer una vez se hagan oficiales las alineaciones.

