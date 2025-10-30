Sergio Pellicer cita a 24 futbolistas para el derbi copero en Estepona

Sergio Pellicer convocó a todos los futbolistas de los que dispone (20 del primer equipo y cuatro con ficha del filial) para el derbi copero ... de este jueves en Estepona (21.00 horas, Andalucía Televisión). No obstante, uno de ellos no podrá ni sentarse en el banquillo, pues el máximo de jugadores para un encuentro oficial es de 23 futbolistas. El jugador 'descartado' se dará a conocer una vez se hagan oficiales las alineaciones.

El técnico castellonense no quiere que se repita la debacle copera de la temporada pasada y para ello citó a todos sus efectivos, asegurando en rueda de prensa que algunos de los que fueron titulares el pasado domingo lo serán de nuevo en Copa. Los futbolistas que no entraron en la convocatoria son los lesionados Adrián Niño y Puga y las bajas de larga duración: Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor (ya no dispone de ficha profesional).

Por tanto, la convocatoria del Málaga para el encuentro de Copa del Rey en el Francisco Muñoz Pérez está compuesta por Alfonso Herrero y Carlos López; Gabilondo, Rafita, Murillo, Recio, Montero, Galilea, Víctor García y Dani Sánchez como defensas; Brasanac, Juanpe, Izan Merino, Dotor, Dani Lorenzo, Rafa y Aarón Ochoa como centrocampistas y Larrubia, Lobete, Joaquín, Haitam, Dorrio, Chupete y Jauregi para la línea de ataque.