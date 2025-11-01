Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ale Acejo y Pellicer conversan durante el entrenamiento del martes. Migue Fernández

Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente al Castellón

Pellicer citó a 21 futbolistas, y decidió no subir a ningún delantero del Malagueño para suplir la baja de Chupete

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

La expedición malaguista puso rumbo a Castellón sobre las 15.00 horas. Para el encuentro del domingo (18.30), Pellicer convocó a 21 jugadores (los ... 18 disponibles con ficha del primer equipo más Rafa, Rafita y Aarón Ochoa, filiales pero futbolistas del primer plantel a casi todos los efectos), y optó por no subir a ningún delantero del Malagueño para que ampliara la nómina de arietes tras la lesión de Chupete, por lo que el único 'nueve' puro que queda es Jauregi. No hubo experimentos en ese sentido. Tampoco viajó Brasanac, que vio la roja frente al Andorra y debe cumplir el partido de suspensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  6. 6 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  7. 7 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  8. 8 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  9. 9

    El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones
  10. 10 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente al Castellón

Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente al Castellón