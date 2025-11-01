Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente al Castellón

La expedición malaguista puso rumbo a Castellón sobre las 15.00 horas. Para el encuentro del domingo (18.30), Pellicer convocó a 21 jugadores (los ... 18 disponibles con ficha del primer equipo más Rafa, Rafita y Aarón Ochoa, filiales pero futbolistas del primer plantel a casi todos los efectos), y optó por no subir a ningún delantero del Malagueño para que ampliara la nómina de arietes tras la lesión de Chupete, por lo que el único 'nueve' puro que queda es Jauregi. No hubo experimentos en ese sentido. Tampoco viajó Brasanac, que vio la roja frente al Andorra y debe cumplir el partido de suspensión.

El castellonense dio descanso a Montero y Dani Lorenzo el jueves en Estepona, al dejarlos fuera de la convocatoria para aquel choque, y han entrado en esta. Con el objetivo de perjudicar al segundo equipo blanquiazul lo menos posible, Pellicer dejó fuera al zaguero Recio para que juegue el domingo a las 16.00 con el Malagueño, que se encuentra en un momento crítico (es último en el Grupo 4 de Segunda RFEF, en Huelva frente al Recreativo.

𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 | 📋 Lista de 21 convocados para visitar el Estadio Skyfi Castalia.



— Málaga CF (@MalagaCF) November 1, 2025

De esta forma, la convocatoria de Sergio Pellicer para el partido del Málaga frente al Castellón está compuesta por Alfonso Herrero y Carlos López en portería; Gabilondo, Rafita, Murillo, Montero, Galilea, Víctor García y Dani Sánchez en la línea de defensas; Juanpe, Dani Lorenzo, Izan Merino, Dotor, Rafa y Aarón Ochoa como mediocampistas, y Larrubia, Joaquín, Haitam, Dorrio, Lobete y Eneko Jauregi como los atacantes.