Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente al Elche en el Martínez Valero

Jorge Garrido Málaga Sábado, 24 de mayo 2025, 14:48 | Actualizado 14:59h.

Sobre las 14.00 horas, poco después de completar la sesión del sábado, la expedición malaguista puso rumbo a Elche para disputar el compromiso liguero ... del domingo (18.30 horas, en horario unificado) en el Martínez Valero. Pellicer volvió a dejar fuera de la convocatoria de 23 futbolistas a Yanis Rahmani, por decisión técnica. El preparador fue preguntado por la ausencia del jugador de la anterior convocatoria frente al Sporting y dijo que «está trabajando bien, pero no le están saliendo las cosas. No tengo ninguna queja con él y estoy seguro de que en el futuro será el que era». El extremo está cuajando una temporada decepcionante. Finaliza contrato y su rendimiento no hace pensar que el club blanquiazules desee renovarle.

Por otro lado, el central y capitán del Malagueño, Recio, que fue convocado el pasado sábado (aunque no debutó), tampoco se subió al autobús debido a que Pellicer recuperó a Galilea para este envite, por lo que el entrenador del Málaga ya dispone de todos los centrales del primer equipo. Ya que, tanto Dani Sánchez (lesionado) y Víctor García (sancionado) no estarían disponibles para este partido, Pellicer citó al lateral diestro del filial, Rafita, su tercera convocatoria con el primer equipo. El técnico malaguista no quiso desvelar lo que hará ante la tesitura sobre el carril izquierdo, si bien tiene varias opciones como dar entrada a Puga o Gabilondo en la banda derecha y devolver a Antoñito a la izquierda y que actúe como carrilero zurdo; ubicar a alguno de los laterales derechos en la izquierda y que jueguen a pierna cambiada; situar a Murillo en la izquierda, como ya hizo Pellicer en más de una ocasión la temporada pasada, si bien es cierto que donde está mostrando su mejor versión es como central derecho en una línea de tres centrales en defensa y ejerciendo de lateral derecho cuando el Málaga ataca. 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 | 📋 Lista blanquiazul para el penúltimo partido de la 24/25.



🆕 Einar

🆕 Rafita#ElcheMálaga pic.twitter.com/97RaOHeHZ1 — Málaga CF (@MalagaCF) May 24, 2025 Dani Lorenzo y Kevin regresaron a la convocatoria ante el Sporting y volvieron a ser citados por Pellicer, si bien es probable que ninguno de los dos participe como titulares. De esta forma, la lista de 23 futbolistas de Pellicer para el duelo frente al Elche está compuesta por Alfonso Herrero y Carlos López en la portería; Puga, Gabilondo, Rafita, Nelson, Álex Pastor, Galilea y Murillo como defensas; Luismi, Manu Molina, Larrubia, Dani Lorenzo, Juanpe, Rafa, Izan Merino y Sangalli en el centro del campo; Antoñito, Lobete y Kevin como extremos y Chupete, Dioni y Baturina como delanteros centro.

