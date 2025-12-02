Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Málaga, en el entrenamiento del lunes en el Anexo. Salvador Salas

Esta es la convocatoria del Málaga para el partido de Copa frente al Talavera

Joaquín, baja de última hora por un cuadro vírico en la lista de Funes, que es de 22 futbolistas y en la que ha entrado el medio centro Ibon Badiola por primera vez

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:25

La plaga de bajas que sufre el Málaga sumó a un futbolista más a última hora, antes de dirigirse a Talavera de la Reina para ... jugar la segunda ronda de la Copa del Rey. Joaquín finalmente no viajó con el resto de sus compañeros rumbo a tierras castellanomanchegas debido a que sufre un cuadro vírico. El extremo malagueño era una de las posibles rotaciones que iba a hacer Funes para este encuentro copero, ya que había sido titular en los dos choques anteriores. Se queda en Málaga con Moussa, Dorrio, Juanpe, Brasanac, Luismi, Ramón y Álex Pastor.

