Esta es la convocatoria del Málaga para el partido de Copa frente al Talavera

La plaga de bajas que sufre el Málaga sumó a un futbolista más a última hora, antes de dirigirse a Talavera de la Reina para ... jugar la segunda ronda de la Copa del Rey. Joaquín finalmente no viajó con el resto de sus compañeros rumbo a tierras castellanomanchegas debido a que sufre un cuadro vírico. El extremo malagueño era una de las posibles rotaciones que iba a hacer Funes para este encuentro copero, ya que había sido titular en los dos choques anteriores. Se queda en Málaga con Moussa, Dorrio, Juanpe, Brasanac, Luismi, Ramón y Álex Pastor.

La otra gran novedad en la convocatoria blanquiazul, que ha acabado siendo de 22 futbolistas, es la inclusión del medio centro vasco Ibon Badiola, su primera con el primer equipo del Málaga. Badiola llegó este verano al club para reforzar al Malagueño tras una gran temporada en el Arenas de Getxo de Segunda RFEF, que entrenaba en ese momento Ibai Gómez y que acabó ascendiendo a Primera Federación. El jugador, que hace dos meses cumplió 21 años, fue una de las piezas clave en aquel ascenso, con tres goles y dos asistencias, y más de 2000 minutos sobre el césped.

En sus primeros meses con el filial malaguista, el joven no termina de encontrarse, aunque a su favor hay que decir que el rendimiento del equipo no está siendo el deseado, pues el Malagueño es último en el Grupo 4 de Segunda RFEF con tan sólo seis puntos. Tendrá el dorsal 38.

Como desveló en su comparecencia, el técnico lojeño también convocó a Rafita y a Pablo Arriaza. Dijo que ambos tendrían minutos ante el Talavera, si bien es cierto que no especificó si saldrían como titulares. Significaría el debut de Arriaza con el Málaga, tras haber ido convocado con el primer equipo en varias ocasiones.

De esta forma, la convocatoria de Juanfran Funes para el duelo de Copa en Talavera está compuesta por Alfonso Herrero y Carlos López en portería; Puga, Gabilondo, Rafita, Recio, Murillo, Montero, Galilea, Víctor García y Dani Sánchez como defensas; Dani Lorenzo, Izan Merino, Dotor, Rafa, Pablo Arriaza, Aarón Ochoa e Ibon Badiola como centrocampistas; Larrubia, Haitam y Lobete como extremos y Adrián Niño, Chupete y Jauregi como delanteros centro.