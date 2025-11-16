Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un rondo en el entrenamiento del Málaga del viernes. Migue Fernández

Esta es la convocatoria de 23 jugadores del Málaga para el crucial partido en León

Pellicer va con todo y se lleva a Chupete, que entrenó con el grupo en la última sesión, y a Arriaza y Recio del Malagueño

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

Pellicer no se deja nada en el tintero para el partido del lunes frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas). La expedición malaguista puso ... rumbo a León el domingo sobre las 15.00 en tren. El encuentro es decisivo, y por eso el técnico del Málaga llevó a todos los futbolistas a su disposición: Chupete se reincorporó a la dinámica del grupo durante el último entrenamiento antes de viajar, y Pellicer decidió incluirle en la lista, si bien es cierto que probablemente no salga de titular. También viajaron con el primer equipo el central Recio y el medio centro Pablo Arriaza, que jugaron el domingo por la mañana con el Malagueño en Linares (1-1).

