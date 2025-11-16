Esta es la convocatoria de 23 jugadores del Málaga para el crucial partido en León Pellicer va con todo y se lleva a Chupete, que entrenó con el grupo en la última sesión, y a Arriaza y Recio del Malagueño

Imagen de un rondo en el entrenamiento del Málaga del viernes.

Jorge Garrido Málaga Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

Pellicer no se deja nada en el tintero para el partido del lunes frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas). La expedición malaguista puso ... rumbo a León el domingo sobre las 15.00 en tren. El encuentro es decisivo, y por eso el técnico del Málaga llevó a todos los futbolistas a su disposición: Chupete se reincorporó a la dinámica del grupo durante el último entrenamiento antes de viajar, y Pellicer decidió incluirle en la lista, si bien es cierto que probablemente no salga de titular. También viajaron con el primer equipo el central Recio y el medio centro Pablo Arriaza, que jugaron el domingo por la mañana con el Malagueño en Linares (1-1).

Con esta convocatoria 'sorpresa' de Chupete para el vital compromiso en el Reino de León, la lista de bajas en el Málaga pasa a ser de siete futbolistas. Estos son: Aarón Ochoa, Juanpe, Brasanac, Luismi, Álex Pastor, Ramón y Moussa. 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 | 📋 Lista de 23 convocados para visitar el Reino de León.



🔗 https://t.co/kztZH84lg6#CulturalMálaga pic.twitter.com/De50ZGTqZU — Málaga CF (@MalagaCF) November 16, 2025 De esta forma, la lista de 23 futbolistas del Málaga para el partido en el Reino de León está formada por Alfonso Herrero y Carlos López en portería; Rafita, Puga, Gabilondo, Murillo, Recio, Montero, Galilea, Víctor García y Dani Sánchez como defensas; Arriaza, Dani Lorenzo, Izan Merino, Dotor, Rafa, Larrubia, Lobete, Dorrio, Joaquín como centrocampistas y Chupete, Adrián Niño y Jauregi como delanteros.

