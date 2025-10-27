Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La publicidad de BlueBay en las camiseta del Málaga de la temporada 13-14, bajo los dorsales. SUR

Condenan a BlueBay a pagar al Málaga 250.000 euros por la publicidad en las camisetas

La cifra se puede elevar hasta los 350.000 euros con el IVA y los intereses de demora, según el Juzgado de lo Mercantil numero 1, si bien es previsible que la hotelera recurra la sentencia

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:53

Comenta

BlueBay ha sido condenado a pagar por el Juzgado de lo Mercantil número 1. Deberá abonar al Málaga 250.000 euros por la publicidad que ... lucía hace más de una década en las camisetas del equipo blanquiazul y que no llegó a compensar en su momento. La cifra final que perciba el club, en su caso, se situaría finalmente en unos 350.000 euros debido a que la sentencia indica que a la cantidad reflejada hay que añadir el IVA y también los intereses de los últimos años, desde que el club de Martiricos puso en marcha este procedimiento con la llegada de la administración judicial. Esta información la facilitó la Cadena Cope y este periódico la confirmó posteriormente.

