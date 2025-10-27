Condenan a BlueBay a pagar al Málaga 250.000 euros por la publicidad en las camisetas

BlueBay ha sido condenado a pagar por el Juzgado de lo Mercantil número 1. Deberá abonar al Málaga 250.000 euros por la publicidad que ... lucía hace más de una década en las camisetas del equipo blanquiazul y que no llegó a compensar en su momento. La cifra final que perciba el club, en su caso, se situaría finalmente en unos 350.000 euros debido a que la sentencia indica que a la cantidad reflejada hay que añadir el IVA y también los intereses de los últimos años, desde que el club de Martiricos puso en marcha este procedimiento con la llegada de la administración judicial. Esta información la facilitó la Cadena Cope y este periódico la confirmó posteriormente.

«Estimo parcialmente la demanda interpuesta por Málaga Club de Fútbol frente a Grupo BlueBay y, en consecuencia, declaro que Grupo BlueBay debe abonar a Málaga la cantidad de 250.000 euros por la temporada 2013-2014, más el I.V.A. e intereses. Los intereses aplicables serán los regulados en Ley 3/2004, de 29 de diciembre, contados a partir de la reclamación extrajudicial, es decir, desde el 17 de diciembre de 2.020», asegura el fallo del escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Este asunto data del momento en el que BlueBay entró en el club de Martiricos y se hizo cargo de la gestión del mismo, además quedarse con el 49 por ciento de las acciones del jeque Al-Thani a cambio de este trabajo y control de la entidad, entre otras cosas. Fue en 2013 y la hotelera y el Málaga firmaron un contrato para dos temporadas de 2,65 millones. Aunque este pacto sólo se mantuvo una temporada, es decir, que los futbolistas sólo lucieron este logotipo una campaña.

El juez asegura en la sentencia que BlueBay nunca llegó a pagar lo previsto, ni siquiera por el año en el que las camisetas lucían el nombre de la hotelera. Muchos años después, sin embargo, el administrador del club, José María Muñoz, denunció la existencia de este contrato, y después de la celebración del juicio se ha conocido ahora esta sentencia en la que estiman en parte la demanda malaguista.

En cualquier caso, según las fuentes consultadas, BlueBay tiene previsto recurrir esta sentencia al entender que ese contrato debe declararse nulo. Aunque lo que se conoce ahora es que la hotelera tendrá que hacer frente a una cifra económica que puede acercarse a los 350.000 euros, dinero que recibiría el Málaga.