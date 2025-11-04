Las claves del último fiasco del Málaga

El Málaga no sabe jugar a domicilio. Sus cinco derrotas en los seis partidos disputados lejos de La Rosaleda esta temporada así lo demuestran. Pero ... el último choque, el de Castalia, permite llegar todavía mucho más lejos a la hora de analizar esta derrota cruel e increíble, pues llegó tras remontar el partido el cuadro valenciano en el periodo de descuento (con goles en los minutos 92 y 99). Fue un golpe muy duro para el cuadro de Martiricos, que necesitaba consolidar el gol de Jauregi para sumar otro triunfo en un desplazamiento. De ahí que sea necesario analizar en profundidad las claves de este fiasco histórico.

Sergio Pellicer está en el punto de mira de las críticas tras este encuentro por los cambios introducidos al final del choque, sobre todo uno de ellos: la entrada de Galilea para disputar los últimos minutos (al final fueron 18). Esta incorporación suponía un cambio táctico, con la formación de una defensa con tres centrales y un centro del campo algo menos poblado, y también lanzaba un mensaje claramente defensivo para aguantar la mínima ventaja hasta el final del choque. Otras veces pudo funcionar ese refuerzo atrás para cerrar el choque, pero el domingo no cumplió con el objetivo previsto y la zaga sufrió varios desajustes que le costaron al final la dolorosa y cruel derrota.

Pero quizás haya que ahondar algo más para observar más claves en esos minutos fatídicos para el Málaga. Los cambios, al margen de la remontada, no le funcionaron a Pellicer, porque los que entraron no mejoraron a los que salieron. Y en algunos casos ni siquiera les dio tiempo a adaptarse al ritmo frenético del partido. Esto llevó a un descenso en el nivel del equipo, siendo mucho más grave este asunto en algunas zonas del campo. Por ejemplo, salió uno de los mejores del partido, Dani Lorenzo. Seguramente fuese aconsejable su sustitución debido a que estaba muy cansando, pero con su ausencia, sin duda, empeoró el Málaga.

También se marchó Larrubia, que no estuvo al nivel de otros días. Pero su trabajo defensivo siempre es importante, lo que aportaba un plus en esos minutos finales. Pero, con toda probabilidad, su salida también estaba justificada. Y es posible que ocurriera algo parecido con Jauregi. Esto supone que el entrenador tenía que hacer cambios, refrescar el equipo, pero el problema lo tuvo en este caso (y otras veces también se pudo ver) en la diferencia existente entre unos jugadores y otros. Y cuando el rival aprieta en esos últimos instantes las carencias aparecen con mayor claridad.

Parece imprescindible que el Málaga siempre tenga sobre el terreno de juego, al menos, a un 'pivote', pero desde la lesión de Luismi, el único de la plantilla específico para esta posición, la vulnerabilidad del bloque aparece en algunas ocasiones, fundamentalmente a domicilio. Esta función o alguna parecida la están realizando el mencionado Dani Lorenzo o Juanpe, pero, como ocurrió en Castalia, no siempre pueden disputar todos los minutos.

Tampoco se puede olvidar entre las claves el aspecto mental, pues la reiteración de problemas en los partidos a domicilio está llevando al equipo de una forma directa a una dinámica negativa en estos encuentros, aunque hay que recordar que en los partidos de casa ocurre justo lo contrario y los blanquiazules suelen resolver estos envites con cierta contundencia (sólo perdieron contra el Cádiz). Ni tampoco la necesidad de actuar con el máximo oficio posible en estos momentos decisivos, algo que puede resultar vital para que se cierren, en su caso, los triunfos. Pellicer lamentó lo sucedido tras el encuentro, pero la situación se vuelve a complicar y ahora el Málaga deberá volver a empezar con la necesidad de sumar los tres puntos el sábado en La Rosaleda, a partir de las 21.00 horas, frente a un Córdoba muy complicado.