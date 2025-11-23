Así está la clasificación de Segunda tras la jornada

El Málaga se sitúa ahora decimotercero en la tabla clasificatoria de Segunda después de su agónica victoria ante el Mirandés (3-2) de este domingo, ... en la decimoquinta jornada. Si hace una semana estaba decimoctavo, en la orilla del descenso e igualado a 15 puntos con tres equipos más (dos en puestos de peligro), ahora con 18 se sitúa increíblemente a cuatro de la sexta plaza, que da acceso a los 'play-off' y que ocupa el Castellón, lo que da idea de la igualdad del torneo.

Por abajo, el Málaga tiene dos puntos de colchón ahora sobre las plazas de descenso, con el Granada como referencia, al ser el decimonoveno. Leganés, Huesca y Ceuta, por debajo, también suman 18, pero tienen peor diferencia de goles o, en el caso del cuadro 'pepinero', la misma, pero con menos tantos marcados (14, por 19 de los de La Rosaleda).

Ahora bien, este lunes se celebra el último choque de la jornada y cambiará detalles. Es el Real Sociedad B-Valladolid, a las 20.30 horas. Si gana el filial, el Málaga bajará una posición y será decimocuarto y, además, la renta sobre el descenso se reducirá a un punto, por másque haya varios equipos más por medio. Si se da un empate cambiarán pocas cosas, pero si gana el Vallladolid se colocará con 23, y entonces la distancia a la sexta plaza será mayor, de cinco puntos.