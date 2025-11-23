Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño celebra uno de sus goles en presencia de Joaquín. ÑITO SALAS

Así está la clasificación de Segunda tras la jornada

El Málaga se sitúa decimotercero y a cuatro puntos de la zona de 'play-off', aunque todo a expensas de lo que suceda este lunes en el último partido, el Real Sociedad B-Valladolid

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:43

El Málaga se sitúa ahora decimotercero en la tabla clasificatoria de Segunda después de su agónica victoria ante el Mirandés (3-2) de este domingo, ... en la decimoquinta jornada. Si hace una semana estaba decimoctavo, en la orilla del descenso e igualado a 15 puntos con tres equipos más (dos en puestos de peligro), ahora con 18 se sitúa increíblemente a cuatro de la sexta plaza, que da acceso a los 'play-off' y que ocupa el Castellón, lo que da idea de la igualdad del torneo.

