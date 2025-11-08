Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dotor se lamenta junto a la portería de una ocasión malograda. MARILÚ BÁEZ

Así está la clasificación de Segunda División tras empatar el Málaga

El equipo baja una posición en la tabla y se coloca decimoséptimo, ya con un solo punto de colchón sobre la zona de descenso

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

El Málaga se sitúa decimoséptimo en la tabla, de forma que pierde un puesto en la clasificación respecto a una semana atrás, y además se ... acerca algo más a la zona de descenso, pues se queda con sólo un punto de renta respecto al decimonoveno, que es la Cultural, su próximo rival liguero, aunque este duelo no se disputará hasta el lunes 17, en León, en el cierre de la decimocuarta jornada en Segunda.

