Así está la clasificación de Segunda División tras empatar el Málaga
El equipo baja una posición en la tabla y se coloca decimoséptimo, ya con un solo punto de colchón sobre la zona de descenso
Málaga
Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:59
El Málaga se sitúa decimoséptimo en la tabla, de forma que pierde un puesto en la clasificación respecto a una semana atrás, y además se ... acerca algo más a la zona de descenso, pues se queda con sólo un punto de renta respecto al decimonoveno, que es la Cultural, su próximo rival liguero, aunque este duelo no se disputará hasta el lunes 17, en León, en el cierre de la decimocuarta jornada en Segunda.
A falta de la disputa del resto de partidos de este fin de semana, el Málaga está ahora a cinco puntos de las plazas de 'play-off' de ascenso a Primera División, pero es probable que se aleje más con los resultados de este domingo.
Ahora mismo hay un quíntuple empate a 15 puntos, en el que el Málaga es el segundo peor por diferencia general de goles, pero el Castellón, uno de los implicados, aún debe jugar y visita al Burgos este lunes. Huesca, Leganés y Real Sociedad B (que ha sumado seis puntos esta semana al ganar un aplazado) también suman 15.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión