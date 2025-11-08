Así está la clasificación de Segunda División tras empatar el Málaga

El Málaga se sitúa decimoséptimo en la tabla, de forma que pierde un puesto en la clasificación respecto a una semana atrás, y además se ... acerca algo más a la zona de descenso, pues se queda con sólo un punto de renta respecto al decimonoveno, que es la Cultural, su próximo rival liguero, aunque este duelo no se disputará hasta el lunes 17, en León, en el cierre de la decimocuarta jornada en Segunda.

A falta de la disputa del resto de partidos de este fin de semana, el Málaga está ahora a cinco puntos de las plazas de 'play-off' de ascenso a Primera División, pero es probable que se aleje más con los resultados de este domingo.

Ahora mismo hay un quíntuple empate a 15 puntos, en el que el Málaga es el segundo peor por diferencia general de goles, pero el Castellón, uno de los implicados, aún debe jugar y visita al Burgos este lunes. Huesca, Leganés y Real Sociedad B (que ha sumado seis puntos esta semana al ganar un aplazado) también suman 15.