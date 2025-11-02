Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lobete avanza junto a Jauregi con el balón. AGENCIA LOF

Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada

El Málaga pierde tres puestos y se coloca decimosexto, con tres puntos de colchón sobre la zona de descenso, pero a expensas de lo que haga este lunes el Granada en Valladolid, que puede estrechar distancias

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

El Málaga pierde tres posiciones de momento en la tabla clasificatoria de Segunda División y se sitúa decimosexto después de la derrota postrera sufrida en ... Castalia (2-1). Con sus 14 puntos tiene tres de colchón sobre la zona de descenso, frontera que marca el Granada, y se queda a cinco de las plazas de 'play-off' jugando aún el Deportivo, que la puede dejar a seis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  7. 7

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  8. 8 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada

Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada