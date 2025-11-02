Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada

El Málaga pierde tres posiciones de momento en la tabla clasificatoria de Segunda División y se sitúa decimosexto después de la derrota postrera sufrida en ... Castalia (2-1). Con sus 14 puntos tiene tres de colchón sobre la zona de descenso, frontera que marca el Granada, y se queda a cinco de las plazas de 'play-off' jugando aún el Deportivo, que la puede dejar a seis.

De igual forma, el duelo final de esta duodécima jornada, el Valladolid-Granada de este lunes (20.30 horas) puede estrechar el cerco respecto a la zona de descenso si empatan o ganan los rojiblancos para dejarlo a dos o a uno.

Incluso, hay que tener en cuenta el choque aplazado Real Sociedad B-Huesca de este miércoles (20.00), que pondrá al día a todos los equipos y que no se disputó varias semanas atrás por un virus en el cuadro aragonés, que provocó muchas bajas en la plantilla. Si el equipo azulgrana sumara puntos, el Málaga se colocaría decimoséptimo realmente.