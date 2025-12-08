Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño, en una acción de ataque en el partido. ÑITO SALAS

Así está la clasificación de Segunda tras la jornada

El Málaga se coloca decimocuarto, se aleja un punto más del descenso, que tiene ahora a dos de distancia, y se queda a cinco de las plazas de 'play-off'

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:09

El Málaga se coloca ahora decimocuarto en la tabla clasificatoria de Segunda División al cierre de la decimoséptima jornada. Su empate ante el Zaragoza (1- ... 1) le hace perder una posición, aunque ahora está más lejos de la zona de descenso, a dos puntos, y algo más cerca de los puestos de 'play-off', a cinco.

