Así está la clasificación de Segunda tras la jornada

El Málaga se coloca ahora decimocuarto en la tabla clasificatoria de Segunda División al cierre de la decimoséptima jornada. Su empate ante el Zaragoza (1- ... 1) le hace perder una posición, aunque ahora está más lejos de la zona de descenso, a dos puntos, y algo más cerca de los puestos de 'play-off', a cinco.

Seguramente no es consuelo, porque el Málaga entró ganando en el descuento y se hubiera quedado a sólo tres puntos de la sexta plaza. La igualdad sigue siendo notoria en la zona media de la clasificación, en este tramo final de la primera vuelta.

El equipo está empatado a 20 puntos con el Granada, aunque tiene mejor diferencia de goles, y el Andorra, con 18, marca la zona de descenso. Las diferencias son escasas. Hay que notar que el colista, que sigue siendo el Zaragoza, está a cuatro puntos únicamente. El Málaga encara ahora una salida a Albacete (domingo, 16.15 horas).