Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada 11

El Málaga da un gran salto, sube cinco puestos de golpe y se sitúa ya decimotercero en la clasificación de Segunda División después de la ... undécima jornada liguera en la competición, que no está al día de partidos, porque sigue pendiente el Real Sociedad B-Huesca, aplazado hace una semana y que se jugará al final el miércoles 5 de noviembre.

El 4-1 al Andorra en La Rosaleda deja al Málaga con 14 puntos (como el Huesca, con un encuentro menos), a cuatro de la zona de 'play-off' de ascenso, y con tres de margen respecto a los puestos de descenso. El cuadro de Martiricos, que visitará al Castellón este próximo domingo (18.30 horas), tiene pendiente mejorar su rendimiento en las salidas, ya que en La Rosaleda ha sumado once de sus catorce puntos.

El siguiente reto será seguir recuperando jugadores. Aunque perderá a Brasanac por sanción, Puga y Adrián Niño se encuentran en la lista de regresos más o menos cercanos. A los lesionados de larga duración no se les espera hasta la segunda vuelta: Moussa, Ramón, Luismi y un Álex Pastor que no está inscrito con ficha.