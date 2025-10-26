Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Málaga celebran ante la grada de animación de La Rosaleda la victoria contra el Andorra (4-1). ÑITO SALAS

Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada 11

El Málaga se coloca ahora en una zona media de la tabla, decimotercero, después de un nueva victoria en su fortín de La Rosaleda

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:28

El Málaga da un gran salto, sube cinco puestos de golpe y se sitúa ya decimotercero en la clasificación de Segunda División después de la ... undécima jornada liguera en la competición, que no está al día de partidos, porque sigue pendiente el Real Sociedad B-Huesca, aplazado hace una semana y que se jugará al final el miércoles 5 de noviembre.

