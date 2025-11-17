Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hinojo frena a Puga en un lance del partido. AGENCIA LOF

Así queda la clasificación del Málaga tras la jornada

El equipo se sitúa decimoctavo, fuera de la zona de descenso, pero sin caer en ella por un solo gol de diferencia en el 'average' respecto al Granada

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:19

El Málaga cierra la decimocuarta jornada liguera fuera de la zona de descenso, pero lo hace en la decimoctava posición, en la frontera con ella. ... De hecho, es un mínimo detalle lo que lo mantiene sin estar en los puestos calientes. Empata a 15 puntos con la Real Sociedad B (decimoséptimo) y con el Huesca y el Granada, estos por debajo, pero tiene un -2 en la diferencia global de goles, por el -3 del cuadro nazarí.

