Así queda la clasificación del Málaga tras la jornada
El equipo se sitúa decimoctavo, fuera de la zona de descenso, pero sin caer en ella por un solo gol de diferencia en el 'average' respecto al Granada
Málaga
Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:19
El Málaga cierra la decimocuarta jornada liguera fuera de la zona de descenso, pero lo hace en la decimoctava posición, en la frontera con ella. ... De hecho, es un mínimo detalle lo que lo mantiene sin estar en los puestos calientes. Empata a 15 puntos con la Real Sociedad B (decimoséptimo) y con el Huesca y el Granada, estos por debajo, pero tiene un -2 en la diferencia global de goles, por el -3 del cuadro nazarí.
De haberse dado un 0-2 en el partido, que pudo estar cerca en el lance de la expulsión de Murillo en el añadido, cuando Tresaco fue agarrado para que no encarase la portería, habría caído al descenso, con la misma diferencia de goles que el Granada, pero menos tantos marcados (16 de los blanquiazules por 17 de los rojiblancos).
Además, el Málaga se coloca a seis puntos de la sexta plaza, de puestos de 'play-off', que ocupa ahora el Cádiz. El equipo recibirá el domingo al Mirandés a las 21.00 horas, en la decimoquinta jornada liguera y en las próximas horas se confirmará si lo hace con otro entrenador.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión