Así queda la clasificación del Málaga tras la jornada

El Málaga cierra la decimocuarta jornada liguera fuera de la zona de descenso, pero lo hace en la decimoctava posición, en la frontera con ella. ... De hecho, es un mínimo detalle lo que lo mantiene sin estar en los puestos calientes. Empata a 15 puntos con la Real Sociedad B (decimoséptimo) y con el Huesca y el Granada, estos por debajo, pero tiene un -2 en la diferencia global de goles, por el -3 del cuadro nazarí.

De haberse dado un 0-2 en el partido, que pudo estar cerca en el lance de la expulsión de Murillo en el añadido, cuando Tresaco fue agarrado para que no encarase la portería, habría caído al descenso, con la misma diferencia de goles que el Granada, pero menos tantos marcados (16 de los blanquiazules por 17 de los rojiblancos).

Además, el Málaga se coloca a seis puntos de la sexta plaza, de puestos de 'play-off', que ocupa ahora el Cádiz. El equipo recibirá el domingo al Mirandés a las 21.00 horas, en la decimoquinta jornada liguera y en las próximas horas se confirmará si lo hace con otro entrenador.