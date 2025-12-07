Málaga-Zaragoza: un clásico entre históricos sin una fecha de regreso a Primera División

Los duelos entre el Málaga y el Zaragoza, como el de este lunes (20.30 horas) en La Rosaleda, evocan lo que fue y no ... es, lo que pudo haber sido. Es el cara a cara entre dos de los equipos más históricos que penan en Segunda División, entre los clubes que más masa social arrastran, porque representan a su vez a las capitales más pobladas.

Las urgencias en torno a estos dos conjuntos son las más altas que se registran en Segunda, pero sin embargo no hay una fecha inminente de regreso a Primera División. Entre otras razones, porque el Zaragoza es colista, aunque se ha recuperado con tres victorias seguidas, y el Málaga sólo tiene de momento un punto de colchón sobre la zona de descenso y está a seis de las plazas de 'play-off'.

El Zaragoza lleva más tiempo alejado de la élite. Con la actual son trece sin jugar en ella, desde la 2012-13, por ocho del Málaga, que bajó en la 2017-18. Hay otros tres conjuntos en Segunda con casi la misma presión histórica, y hablamos de dos que están cerca del regreso, como el Deportivo (como el Málaga, desde la 2017-18 alejado de Primera), el Racing (desde la 2011-12), ambos en el grupo de cabeza, y el Sporting (sin estar en la máxima categoría desde la 2016-17).

Clubes en Segunda

¿Y qué sucede con el resto de clubes actuales de Segunda? Hay un grupo amplio de equipos que pasaron por Primera hace poco, como los recién descendidos Valladolid, Las Palmas y Leganés, además, del Cádiz, el Granada y el Almería, que bajaron en la 2023-24. No muy lejos queda también el caso del Huesca y el Eibar, que descendieron en la 2020-21.

El Málaga y el Zaragoza suman casi un centenar de temporadas en Primera y son los clubes de Segunda con más masa social detrás

En cambio, hay otros equipos no tan históricos que llevan mucho tiempo sin verse en Primera, como el Córdoba (desde la 2014-15), el Albacete (jugó por última vez en la 2004-05), el Castellón (estuvo en Primera en la 1990-91), el Burgos (en la 1992-93, con otra denominación) y la Cultural Leonesa, la que más tiempo lleva sin regresar, desde la 1955-56.

Un detalle más, el Málaga y el Zaragoza suman casi cien temporadas en Primera División. El club de La Rosaleda, 37 campañas (y 41 en Segunda) con sus dos denominaciones, y el maño, 58 en la máxima categoría y 29 en la división de plata.