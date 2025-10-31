Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia, Lobete, Jauregi, Dorrio y Aarón Ochoa. SUR

Cinco estrenos goleadores en dos partidos en el Málaga

Larrubia, Lobete (frente al Andorra y al Estepona), Jauregi, Dorrio y Aarón Ochoa han anotado sus primeros goles de la temporada y ya son nueve los futbolistas blanquiazules que han anotado al menos un gol

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:13

Comenta

El Málaga comienza a sumar efectivos en el aspecto anotador. Entre el partido frente al Andorra (4-1) y el derbi copero en Estepona (1- ... 3), siete tantos en dos encuentros, se han estrenado como goleadores cinco futbolistas: Larrubia, Lobete (en ambos encuentros), Eneko Jauregi, Dorrio y Aarón Ochoa. Estos se suman a Chupete, Rafa, Dani Lorenzo y Adrián Niño para ser los nueve blanquiazules que han visto puerta hasta ahora. ¿Se sumará algún jugador más el domingo frente el Castellón?

