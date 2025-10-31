Cinco estrenos goleadores en dos partidos en el Málaga

El Málaga comienza a sumar efectivos en el aspecto anotador. Entre el partido frente al Andorra (4-1) y el derbi copero en Estepona (1- ... 3), siete tantos en dos encuentros, se han estrenado como goleadores cinco futbolistas: Larrubia, Lobete (en ambos encuentros), Eneko Jauregi, Dorrio y Aarón Ochoa. Estos se suman a Chupete, Rafa, Dani Lorenzo y Adrián Niño para ser los nueve blanquiazules que han visto puerta hasta ahora. ¿Se sumará algún jugador más el domingo frente el Castellón?

El caso más llamativo de estas cinco incorporaciones en cuanto al gol en tan sólo dos choques, era claramente Larrubia. El '10' malaguista acumulaba 26 disparos entre los tres palos sin marcar, el futbolista que más tiros a puerta había tenido sin recompensa. Pero el atacante de La Luz se desquitó con el primer gol, en una jugada en la que interceptó el pase del portero del Andorra, dejó atrás a un defensor y definió a la perfección con su pierna derecha, la menos hábil. Lo celebró besándose el escudo, llorando e incluso pidiendo perdón a la parroquia malaguista.

Con su gol frente al Andorra, Larrubia puso fin a una racha de 26 tiros a puerta sin marcar, la cifra más alta de Segunda hasta entonces

Después anotó Lobete, que ingresó en el terreno de juego ante el conjunto andorrano por Joaquín tras la expulsión de Brasanac. El atacante vasco marcó con cierta fortuna, llevando a cabo la famosa 'ley del ex', para disipar las dudas que había generado su escaso acierto de cara a meta. Tras su gol, fue el asistente en los dos goles de Jauregi, y en el Muñoz Pérez abrió la lata convirtiendo el penalti que él mismo había provocado. A causa de las múltiples bajas que ha padecido el Málaga, el guipuzcoano se ha visto 'obligado' a volver a jugar en banda en vez de como segundo punta, donde jugó sus mejores partidos como blanquiazul la pasada campaña, pero en estos dos encuentros Pellicer ha variado el esquema en muchos tramos del choque, que han permitido que participe de nuevo más por dentro.

Jauregi, que firmó por el Málaga sin haber hecho pretemporada y que se lesionó tras el primer amistoso, no había ofrecido buenas sensaciones en los (pocos) minutos que había disputado hasta ahora. Entró de refresco frente al Andorra en los minutos finales, con la premisa de ser una 'boya' para el equipo en ataque y ayudar a lanzar las transiciones. En un contragolpe, dobló a Lobete y anotó con la izquierda para hacer el 3-1. Pero el segundo tanto, que fue nombrado como mejor gol de la jornada en Segunda, fue una auténtica 'delicatessen': descargó sobre la banda derecha, en la que estaba de nuevo Lobete, tocó de nuevo con el punta, que dejó sentados a dos defensores del Andorra con un movimiento individual exquisito (los aficionados blanquiazules lo han apodado 'La Jaureginha') para después batir al arquero. Frente al Estepona, volvió a asociarse con Lobete, con un brillante pase al primer toque a la espalda de la zaga y que dejó al extremo vasco prácticamente sólo, en la acción que acabó en el penalti.

Dorrio fue un caso parecido al de Jauregi, pero el bilbaíno llegó aún más tarde, a finales del mes de agosto, por lo que debía seguir un plan físico especial para ponerse a tono. Tan sólo había jugado veinte minutos en Liga, frente al Burgos en El Plantío. Comenzaba a ser preocupante que todavía Pellicer no lo viera apto físicamente todavía y que no le diera más minutos, sobre todo el hecho de que no fuera titular el jueves en la Copa del Rey. Entró en la segunda parte, y anotó su primer gol con la camiseta del Málaga tras controlar con el pecho el centro de Dotor, definiendo con un remate de volea. Para sentenciar el duelo y que el Málaga pasara de eliminatoria, dio la asistencia para el gol de Aarón Ochoa en la última acción del partido.

Ochoa jugó los 90 minutos frente al Estepona, casi el doble de todo lo que había jugado en Liga hasta ahora (50)

El desarrollo de Aarón Ochoa

Precisamente, el tanto del canterano en el Muñoz Pérez supuso su primer gol con el primer equipo (una diana y un pase de gol en 40 partidos), en una actuación que hasta entonces estaba siendo discreta. Jugó el jueves los 90 minutos, casi el doble de todos los que acumulaba hasta ahora en la Liga. Ochoa, que irrumpió en el tramo final de la temporada 2023-24, ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente (y lo han ganado otros futbolistas de la cantera como Izan Merino, Chupete o Rafa), y la sensación es que quizá necesite salir cedido, como ya hicieran antes otros jugadores prometedores de La Academia, como Larrubia o Dani Lorenzo, ahora piezas importantes en el Málaga.