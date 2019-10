Cifu y los 'reventadores' Cifu, de espaldas, durante el partido contra el Huesca. / AGENCIA LOF El defensa malaguista fue contundente y explícito a través de sus redes sociales tras la derrota ante el Huesca: «Los que quieran aprovechar y sacar la cabeza con la oportunidad de reventar y restar, que aprovechen la ocasión pero al resto, siempre hacia adelante» SUR Lunes, 7 octubre 2019, 11:40

Fue la derrota más dolorosa de la temporada para el Málaga. La sensación de inferioridad ante un rival como el Huesca mermó los ánimos blanquiazules justo unos días después de dar esperanzas a su parroquia con el crecimiento del equipo (sobre todo a nivel competitivo) ante el Zaragoza, al que pudo haber ganado de no desaprovechar una ventaja de un gol a pocos minutos del final. Fueron varios pasos hacia detrás los que dieron en 'El Alcoraz'. Y en esos aires de decepción, síntomas de una noche dura que caló hondo en alma blanquiazul, saltó a las redes sociales Cifu para expresar sus inquietudes. Un arrebato personal tras el batacazo.

«Dar las gracias a los desplazados tanto a Zaragoza como a Huesca hoy. Obvio día jodido y de los que te joden. Eso si, los que quieran aprovechar y sacar la cabeza con la oportunidad de reventar y restar, que aprovechen la ocasión pero al resto, siempre hacia adelante», dijo en su primer mensaje poco después del partido. Un tuit que rápidamente se propagó por su contundencia. Algunos aficionados le pidieron más autócrítica y consideraron que sus palabras fueron desproporcionadas, por eso el lateral derecho malaguista decidió aclarar sus palabras.

«Nunca he faltado el respeto ni lo faltaré , no soy más que nadie ni menos. No veo que me excuse, nunca lo haré. Y para nada evada el desastre. Por eso mismo digo que el que quiera que se desahogue y critique. Para eso está esto. Quien quiera entenderlo de otra manera es cosa suya«, respondió, terminando con este otro mensaje: »Dicho esto, a todos. ¡Gracias siempre y una vez más por el apoyo! Los obstáculos y los problemas nunca me han quitado las ganas de seguir avanzando y superándolos . ¡Ánimo a todos!«, zanjó su aparición en caliente tras la derrota ante el conjunto oscense. Rápidamente sirvió para calmar las crispaciones. Cifu es un ejemplo positivo y que representa la capacidad de trabajo y actitud del equipo, reconocido por los malaguistas.

Munir, más conciliador

El otro jugador del Málaga que también quiso mandar un mensaje por su cuenta fue Munir. El guardamenta malaguista fue también protagonista positivo con un penalti parado sobre Ferreiro. «Rendirse no es una opción, vamos a luchar para cambiar la situación. Gracias a los desplazados», transmitió el marroquí en un comentario más escueto y reconciliador.