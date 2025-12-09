Lo que dice el acta arbitral sobre el lanzamiento de botellas en el Málaga-Zaragoza

El colegiado del partido Málaga-Zaragoza, Cid Camacho, incluyó en el acta el lanzamiento de dos botellas «medio llenas», como se pudo comprobar en el ... añadido del partido, después del tanto del 1-1.

«En el minuto 98 se detectó el lanzamiento de dos botellas de agua de 33 centilitros con tapón y medio llenas, desde detrás de la portería, donde se ubicaban seguidores locales identificados por las banderas y colores del equipo, sin impactar en ningún jugador. Se activó el protocolo de lanzamiento de objetos advirtiéndose por megafonía que se cesara en esa conducta. Por ello el juego estuvo detenido durante dos minutos y se reanudó sin más incidencias», fue la redacción de acta por parte del árbitro.

Ampliar Vitoriano Giráldez Carrasco, delegado de campo, recibe las botellas del colegiado Cid Camacho. ÑITO SALAS

Las imágenes muestran que una de las botellas parece vacía y la otra poco o medio llena. Fueron entregadas al delegado de campo, el exárbitro (fue juez de línea, luego denominado asistente) Vitoriano Giráldez Carrasco. Se dio el caso de que un jugador visitante, Keidi, advirtió al árbitro para que se reanudara cuanto antes el partido.

Esta redacción del acta supondrá con casi total seguridad una multa económica para el Málaga. El cierre de grada es una medida mucho más dura que se suele adoptar en el caso de que hubiera habido impacto de objetos sobre alguno de los protagonistas.

Además, el acta recoge la expulsión tras el partido del delantero del Zaragoza Bakis «por dirigirse a un adversario en los siguientes términos, 'hijo de puta'». Formó parte de la tángana que se creó después de acabar el choque.