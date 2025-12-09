Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cid Camacho, con las dos botellas que entregó al delegado de campo, Vitoriano Giráldez Carrasco. ÑITO SALAS

Lo que dice el acta arbitral sobre el lanzamiento de botellas en el Málaga-Zaragoza

Cid Camacho activó el protocolo por la caída de objetos y concretó que los envases estaban "medio llenos", eran de 33 centilitros y que se arrojaron desde detrás de la portería de la grada de Gol

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:53

Comenta

El colegiado del partido Málaga-Zaragoza, Cid Camacho, incluyó en el acta el lanzamiento de dos botellas «medio llenas», como se pudo comprobar en el ... añadido del partido, después del tanto del 1-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sentencia histórica del Supremo: obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a una empresa un suelo que expropió hace 30 años
  2. 2 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  3. 3 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  4. 4 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  5. 5 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  6. 6 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  7. 7

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  8. 8

    Un penalti dudoso impide el triunfo del Málaga otra vez en el descuento (1-1)
  9. 9 En busca y captura un pederasta condenado a 18 años de cárcel por abusar de tres menores, una de las cuales pensó suicidarse
  10. 10

    Los desayunos más originales y contundentes de Málaga: 16 paradas para empezar el día con fuerza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lo que dice el acta arbitral sobre el lanzamiento de botellas en el Málaga-Zaragoza

Lo que dice el acta arbitral sobre el lanzamiento de botellas en el Málaga-Zaragoza