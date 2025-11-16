Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chupete, durante un entrenamiento reciente, antes de lesionarse. Migue Fernández

Chupete se reincorpora a los entrenamientos del Málaga

En la última sesión antes de poner rumbo a León, el ariete del Málaga se ejercitó con el grupo; Brasanac volvió a entrenarse al margen

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

En el último entrenamiento antes de viajar a León (lunes, 20.30 horas), se dio la noticia positiva de la vuelta de Chupete a la ... dinámica del grupo. El punta cordobés completó el trabajo con total normalidad, por lo que está ya recuperado, aunque probablemente no entre en la convocatoria para el partido frente a la Cultural Leonesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  2. 2 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  5. 5 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  6. 6 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  9. 9 'Claudia' se despedirá este domingo de Málaga con posibles chubascos débiles
  10. 10 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Chupete se reincorpora a los entrenamientos del Málaga

Chupete se reincorpora a los entrenamientos del Málaga