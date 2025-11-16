Chupete se reincorpora a los entrenamientos del Málaga
En la última sesión antes de poner rumbo a León, el ariete del Málaga se ejercitó con el grupo; Brasanac volvió a entrenarse al margen
Málaga
Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:32
En el último entrenamiento antes de viajar a León (lunes, 20.30 horas), se dio la noticia positiva de la vuelta de Chupete a la ... dinámica del grupo. El punta cordobés completó el trabajo con total normalidad, por lo que está ya recuperado, aunque probablemente no entre en la convocatoria para el partido frente a la Cultural Leonesa.
Con 0-2 ya en el marcador en el derbi copero en Estepona, Pellicer dio entrada a Chupete en el 78. En esos pocos minutos sobre el césped, recibió un golpe en la parte posterior de su muslo izquierdo. Pocos días después, el club informó que padecía una lesión muscular en los isquiotibiales. El tiempo de recuperación para una molestia de este tipo es de alrededor de un mes, pero el 'nueve' blanquiazul ha reducido ese periodo a la mitad.
Chupete se ha perdido los dos últimos encuentros, en los que el Málaga ha dejado escapar cinco puntos en el tiempo añadido. Todo parece indicar que también se perderá el choque en el Reino de León (tras lo ocurrido con Adrián Niño, que forzó para jugar ante el Cádiz y acabó estando dos meses fuera, probablemente se opte por un tratamiento conservador), pero sí que podría estar para el siguiente, en casa ante el Mirandés (21.00 horas).
Por otro lado, Darko Brasanac volvió a entrenarse en solitario en el interior de las instalaciones de La Rosaleda, y como ya aseguró Pellicer en rueda de prensa, no estará disponible para el partido del lunes. El serbio es una de las ocho bajas del Málaga para este envite (los demás son Juanpe, Chupete, Aarón Ochoa, Luismi, Álex Pastor, Ramón y Moussa).
