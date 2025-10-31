Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chupete, durante un entrenamiento preparatorio para el partido de Copa del Rey. Migue Fernández

Chupete se entrena al margen y es duda para el partido en Castellón

El delantero del Málaga entró en el 79 por Jauregi y en esos pocos minutos sobre el terreno de juego sufrió un golpe en su pierna derecha

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:10

Chupete, que en los pocos minutos que jugó en Estepona (entró en el 79 por Jauregi) sufrió un golpe en su pierna derecha, no se ... entrenó con el resto de sus compañeros en la sesión del viernes, la penúltima antes de viajar a Castellón para el encuentro del domingo (18.30 horas). En el club explicaron que están «pendientes de su evolución», por lo que el '9' del Málaga es en estos momentos duda para el compromiso liguero.

