Chupete se entrena al margen y es duda para el partido en Castellón

Chupete, que en los pocos minutos que jugó en Estepona (entró en el 79 por Jauregi) sufrió un golpe en su pierna derecha, no se ... entrenó con el resto de sus compañeros en la sesión del viernes, la penúltima antes de viajar a Castellón para el encuentro del domingo (18.30 horas). En el club explicaron que están «pendientes de su evolución», por lo que el '9' del Málaga es en estos momentos duda para el compromiso liguero.

Acababa de marcar Dorrio el segundo para el cuadro blanquiazul en la Copa cuando Pellicer decidió dar entrada a Chupete para relevar a Jauregi. Poco después recortó distancias el Estepona y el cordobés recibió el mencionado golpe que le ha obligado a ejercitarse en el interior de las instalaciones de La Rosaleda con Niño, Puga, Ramón, Luismi y Moussa. Chupete salió del campo esteponero con una bolsa de hielo que cubría su pierna izquierda.

Antes de que comenzara el entrenamiento, el director deportivo, Loren Juarros, y el ariete canterano estuvieron conversando. La ampliación de contrato de Chupete es uno de los asuntos más importantes que hay encima de la mesa de Juarros en estos momentos, si bien se llevó a cabo su renovación hace relativamente poco.

Al ser una sesión de recuperación, los jugadores que fueron titulares en el Muñoz Pérez hicieron labores físicas de menor carga, mientras que los suplentes realizaron ejercicios con balón. En cuanto a los futbolistas del filial que se entrenaron con el primer equipo, el zaguero Recio, Rafita y el portero Mateo estuvieron en la sesión de la primera plantilla. Los dos primeros forman parte del día a día habitual del equipo.