Chupete y Dorrio vuelven, pero Izan Merino y Juanpe se entrenan al margen Se espera que los dos centrocampistas regresen el jueves, al no tratarse de unas molestias de gravedad; Niño continúa ejercitándose en solitario y Gabilondo hizo parte de la sesión con el grupo, usando un vendaje protector

Jorge Garrido Málaga Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:29 | Actualizado 12:42h. Comenta Compartir

El entrenamiento del miércoles del Málaga, como suele ser habitual en las primeras sesiones de la semana (las que no son de recuperación), tuvo varias ... novedades en materia de altas y bajas. Chupete, que no volvió a pisar el césped de Butarque tras el paso por los vestuarios el domingo por un virus gastrointestinal, Dorrio, que no se vistió de corto por este mismo motivo, Puga, que se entrenó de manera parcial en los dos días previos al choque ante el Leganés, y Gabilondo, que se está recuperando de su fractura en la mano derecha, participaron en el entreno (Gabilondo lo hizo de manera parcial con un vendaje protector en su antebrazo, alternando algunos ejercicios con sus compañeros y otros específicos con el readaptador físico). Puga ya se ejercita sin ningún tipo de restricción y es 'uno más'.

No obstante, Izan Merino, Juanpe (estos dos por unas leves molestias, si bien se espera que vuelvan el jueves), Adrián Niño (sigue con molestias en su tobillo izquierdo), Luismi, Ramón y Moussa (inmersos en sus respectivos procesos de recuperación) se entrenaron al margen en el interior de las instalaciones de La Rosaleda. Aarón Ochoa acusa el mismo virus gástrico que han padecido ya varios miembros del plantel y fue otra de las ausencias. Tras forzar para que jugara ante el Cádiz hace alrededor de un mes, el entrenador blanquiazul dijo el pasado viernes que prefiere que Niño se recupere plenamente y ya no se establece una fecha para su vuelta. Ante las bajas de Merino y Juanpe, vitales en la medular (el malagueño actuó como central el domingo pero no suele jugar ahí con su club, sí con la selección), y la del joven Ochoa, Pellicer subió al medio centro Arriaza para que entrenara con el primer equipo. También se empleó con la primera plantilla el zaguero Recio, capitán del Malagueño, que no viajó a Madrid debido a que el filial malaguista tenía un duelo importante y Pellicer contaba con varios otros centrales.

