Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dorrio, Jauregi, Gabilondo, Chupete y Puga, en el entrenamiento del miércoles. Salvador Salas

Chupete y Dorrio vuelven, pero Izan Merino y Juanpe se entrenan al margen

Se espera que los dos centrocampistas regresen el jueves, al no tratarse de unas molestias de gravedad; Niño continúa ejercitándose en solitario y Gabilondo hizo parte de la sesión con el grupo, usando un vendaje protector

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:29

Comenta

El entrenamiento del miércoles del Málaga, como suele ser habitual en las primeras sesiones de la semana (las que no son de recuperación), tuvo varias ... novedades en materia de altas y bajas. Chupete, que no volvió a pisar el césped de Butarque tras el paso por los vestuarios el domingo por un virus gastrointestinal, Dorrio, que no se vistió de corto por este mismo motivo, Puga, que se entrenó de manera parcial en los dos días previos al choque ante el Leganés, y Gabilondo, que se está recuperando de su fractura en la mano derecha, participaron en el entreno (Gabilondo lo hizo de manera parcial con un vendaje protector en su antebrazo, alternando algunos ejercicios con sus compañeros y otros específicos con el readaptador físico). Puga ya se ejercita sin ningún tipo de restricción y es 'uno más'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  5. 5 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  8. 8

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  9. 9 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Chupete y Dorrio vuelven, pero Izan Merino y Juanpe se entrenan al margen

Chupete y Dorrio vuelven, pero Izan Merino y Juanpe se entrenan al margen