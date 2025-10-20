Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dorrio, en un entrenamiento de la semana anterior. MIGUE FERNÁNDEZ

Chupete y Dorrio, ausentes en la sesión de recuperación del Málaga

El equipo descansará este martes y volverá el miércoles para preparar la importante cita del domingo (14.00 horas) ante el Andorra en La Rosaleda

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:50

Comenta

El Málaga ha desarrollado una sesión de recuperación este lunes en La Rosaleda, en la que los titulares ante el Leganés el domingo desarrollaron un ... trabajo más suave, casi todo en el gimnasio. Dos jugadores, Dorrio, que causó baja antes del partido y no se vistió, y Chupete, sustituido antes del descanso, no acudieron al trabajo al estar con un virus gastrointestinal.

