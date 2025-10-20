Chupete y Dorrio, ausentes en la sesión de recuperación del Málaga

El Málaga ha desarrollado una sesión de recuperación este lunes en La Rosaleda, en la que los titulares ante el Leganés el domingo desarrollaron un ... trabajo más suave, casi todo en el gimnasio. Dos jugadores, Dorrio, que causó baja antes del partido y no se vistió, y Chupete, sustituido antes del descanso, no acudieron al trabajo al estar con un virus gastrointestinal.

Este problema, de alguna manera, ha condicionado el trabajo del equipo la semana anterior, porque hay que recordar que Alfonso Herrero fue baja el jueves y que Dotor se ausentó en la sesión del viernes, con lo que llegó en su mejor estado físico al partido, y de hecho no estuvo en la rueda de cambios del equipo en el segundo tiempo.

La plantilla tendrá descanso este martes y regresará a los entrenamientos el miércoles, a las 10.30 horas. Será entonces cuando comience a preparar el importante choque ante el Andorra en La Rosaleda del domingo, a las 14.00 horas, en el que es clave puntuar para poner fin a una decadente trayectoria, con cuatro puntos de veintiuno en las siete últimas jornadas (una victoria, un empate y cinco derrotas).