Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chupete entra al interior de las instalaciones de La Rosaleda para entrenarse al margen. Salvador Salas

Chupete, cerca de un mes de baja por una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda

El delantero del Málaga sufrió un golpe en los pocos minutos que jugó contra el Estepona; Jauregi se queda como el único 'nueve' disponible, si bien Niño está cerca de volver

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

Las bajas no parecen darle ni un mínimo de tregua al Málaga en estos primeros meses de competición. El último en unirse a esta plaga ... de lesiones es Chupete, que estará cerca de un mes alejado de los terrenos de juego por una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda, tras recibir frente al Estepona un golpe en la parte posterior del muslo de esa pierna poco después de entrar al campo en el minuto 79, cuando acababa de poner Dorrio el 0-2 en el marcador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga
  6. 6 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  7. 7 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  8. 8 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  9. 9 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Chupete, cerca de un mes de baja por una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda

Chupete, cerca de un mes de baja por una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda