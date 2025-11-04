Chupete, cerca de un mes de baja por una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda

Las bajas no parecen darle ni un mínimo de tregua al Málaga en estos primeros meses de competición. El último en unirse a esta plaga ... de lesiones es Chupete, que estará cerca de un mes alejado de los terrenos de juego por una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda, tras recibir frente al Estepona un golpe en la parte posterior del muslo de esa pierna poco después de entrar al campo en el minuto 79, cuando acababa de poner Dorrio el 0-2 en el marcador.

El delantero centro blanquiazul ya se perdió el último encuentro en Castellón y aunque Ale Acejo explicara tras el choque en el Muñoz Pérez que no parecía una dolencia de gravedad, Pellicer ya comentó que estaban pendientes de conocer el alcance la lesión, que ahora se ha confirmado. Si no surge ningún imprevisto durante este mes, el canterano podrá volver para disputar los encuentros del mes de diciembre, en los que habrá al menos cuatro envites de Liga y uno más, como mínimo, de Copa, con posibilidad a que haya otro encuentro copero más antes de que acabe el año en caso de superar la segunda ronda.

Como ya sucediera en Castalia el domingo, Jauregi se queda como el único ariete puro disponible, si bien es cierto que Adrián Niño está muy cerca de regresar. Pero no hay que olvidar que el punta roteño ha estado más de un mes en el dique seco por culpa de su lesión en el tobillo, la cual se agravó por forzar por jugar en el derbi ante el Cádiz (0-1), el 21 de septiembre, en el que tuvo que ser sustituido a la media hora de partido porque no podía continuar.

Importancia en el equipo

La importancia de Chupete en el Málaga es máxima. Con cuatro dianas (sendos dobletes, frente al Granada y el Deportivo) y una asistencia, es el futbolista malaguista con más aportaciones de gol esta temporada. Hasta el duelo en Castalia, había participado en todos los partidos del equipo, siendo titular en todos menos en tres de ellos.