El césped de La Rosaleda, que se encuentra en proceso de resiembra. Migue Fernández

Así está el césped de La Rosaleda a 16 días del siguiente partido en casa del Málaga

El club está efectuando una resiembra tanto en el estadio como en el Anexo, aprovechando que juega a domicilio sus próximos dos compromisos ligueros; también se están cambiando mil asientos de la zona más alta de Fondo Norte

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:09

Aprovechando las circunstancias del calendario, con los dos partidos consecutivos que el Málaga deberá jugar a domicilio (este domingo en Burgos y el siguiente en ... Santander), La Rosaleda muda su piel. Hace unos días inició el proceso de resiembra, transitando del que se emplea en la etapa veraniega al que ya se utiliza a partir de otoño y en invierno. Esta práctica siempre se lleva a cabo en esta época del año.

