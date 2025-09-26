Así está el césped de La Rosaleda a 16 días del siguiente partido en casa del Málaga
El club está efectuando una resiembra tanto en el estadio como en el Anexo, aprovechando que juega a domicilio sus próximos dos compromisos ligueros; también se están cambiando mil asientos de la zona más alta de Fondo Norte
Málaga
Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:09
Aprovechando las circunstancias del calendario, con los dos partidos consecutivos que el Málaga deberá jugar a domicilio (este domingo en Burgos y el siguiente en ... Santander), La Rosaleda muda su piel. Hace unos días inició el proceso de resiembra, transitando del que se emplea en la etapa veraniega al que ya se utiliza a partir de otoño y en invierno. Esta práctica siempre se lleva a cabo en esta época del año.
Se realizan pequeñas incisiones en el terreno de poca profundidad. De esta forma, el césped se debilita para que entre en una especie de hibernación. Con el césped ya débil, se procede a pinchar en hueco, que provoca que el terreno se airee y se pueda recebar de arena y se siembren las semillas del nuevo verde, óptimo para las temperaturas un poco más bajas.
También se está efectuando la resiembra en el Anexo, lo que ha propiciado que a lo largo de esta semana se hayan entrenado en La Academia, a excepción del viernes, que lo hicieron en la azotea del edificio adjunto al Anexo, que posee un campo pequeño y dos porterías.
A su vez, el club también está cambiando unos mil asientos en la zona más alta del Fondo Norte, ya que es un sector de La Rosaleda bastante castigado, por el sol, por ejemplo, que poco a poco hace desaparecer el color de las butacas y oxida los anclajes. Un operario estuvo retirando los antiguos, los anclajes incluidos, colocando unos asientos de un mayor confort. Como es lógico, no se pueden cambiar más por motivos de tiempo (no se puede trabajar ahí en los días que el equipo se entrena allí) o recursos económicos, pero es otro proceso que el Málaga pretende realizar.
