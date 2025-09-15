Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafa y Brasanac, en la segunda parte del Málaga-Huesca. Agencia LOF

Un centro del campo aún por definir en el Málaga

Sólo Larrubia ha sido titular en los primeros cinco partidos de Liga, en una sala de máquinas donde los roles han de confirmarse todavía

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:30

El centro del campo está siendo uno de los grandes rompecabezas de Pellicer en este inicio de temporada, condicionado por el nivel de unos y ... por los problemas físicos de otros. La lesión de Luismi, con múltiples rupturas maxilofaciales, que estaba llamado a ser uno de los capitanes generales de la sala de máquinas esta temporada, y la llegada de Brasanac para paliar esa baja, unida a la irrupción de los canteranos, a la polivalencia de Larrubia y Dotor, la continuidad que por fin está teniendo Juanpe y el bajón, en cuanto a minutos, de Aarón Ochoa y Dani Lorenzo, son algunos de los factores que definen la volátil situación del medio campo blanquiazul en las primeras cinco jornadas, que tampoco está demasiado clara cara a lo que viene.

