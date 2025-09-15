Un centro del campo aún por definir en el Málaga

El centro del campo está siendo uno de los grandes rompecabezas de Pellicer en este inicio de temporada, condicionado por el nivel de unos y ... por los problemas físicos de otros. La lesión de Luismi, con múltiples rupturas maxilofaciales, que estaba llamado a ser uno de los capitanes generales de la sala de máquinas esta temporada, y la llegada de Brasanac para paliar esa baja, unida a la irrupción de los canteranos, a la polivalencia de Larrubia y Dotor, la continuidad que por fin está teniendo Juanpe y el bajón, en cuanto a minutos, de Aarón Ochoa y Dani Lorenzo, son algunos de los factores que definen la volátil situación del medio campo blanquiazul en las primeras cinco jornadas, que tampoco está demasiado clara cara a lo que viene.

La cantera es cada vez más protagonista en el retrato general de la plantilla; también en la sala de máquinas. La evidencia y los datos hablan por sí solos: Izan Merino y Larrubia, dos de los productos más fructíferos de La Academia en las últimas temporadas, son los centrocampistas que más titularidades acumulan, haciéndose fuertes en un once que fluctúa cada semana. Larrubia suma cinco en cinco jornadas, haciendo pleno, y Merino, cuatro de cinco. Eso sí, el duelo ante el Huesca se lo perdió obligado por las circunstancias, tras sufrir una torcedura de tobillo en el último tramo de la semana.

El pivote, que ya apuntaba a ser importante antes de la lesión de Luismi, cobra peso en los planes de Pellicer dadas las circunstancias y los acontecimientos, aunque su posible convocatoria con la selección española para el Mundial sub-20 que se disputará en Chile desde el día 27 de este mes y hasta el 19 de octubre podría afectar a los planes de Pellicer con él en estos primeros coletazos del otoño.

El dilema de Juanpe y Brasanac

En esa ecuación entran también Juanpe y Brasanac. El jerezano, que no ha tenido regularidad alguna en los onces de Pellicer desde su llegada a Martiricos, hace ya tres años, ve cómo puede abrirse ante sus ojos un escenario diferente. Ha jugado cuatro de los cinco encuentros ligueros de lo que va de campaña, siendo titular en los últimos tres y repartiendo dos asistencias en apenas 277 minutos, ante Las Palmas y el Granada. Los datos son abrumadores en su caso personal: ha jugado en cuatro partidos casi la mitad de los que jugó en la pasada campaña al completo. Y pasa igual con la anterior, en la que el Málaga compitió en Primera RFEF. Está ocupando el hueco que dejó libre Luismi en el once, y habrá que ver cuál es su rol con Brasanac ya aclimatado al equipo y adaptado a la idea del entrenador.

Por otro lado, aspiran a ser muy importantes los llegadores Dotor y Rafa, los dos 'dieces' del Málaga esta temporada. El madrileño destaca algo más por su último pase y el sevillano ha demostrado tener más gol en sus botas que muchos: ya lleva dos en lo que va de campaña. Para Pellicer, eso sí, su rol es muy similar. Dotor ha sido titular en tres ocasiones y Rafa, en dos, permutándose entre ellos. Además, se han sustituido mutuamente en tres de los cinco partidos que van de temporada. Para el castellonense, si las lesiones les respetan, serán dos armas muy utilizadas, a veces como titulares y en otras ocasiones como revulsivos.