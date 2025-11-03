Un centro del campo inesperado se afianza en el Málaga

Pocos podían vaticinar en agosto que las dos principales figuras del centro del campo del Málaga en estos primeros meses de competición iban a ser ... Juanpe y Dani Lorenzo. El primero porque, después de no haber cuajado en sus dos temporadas como blanquiazul, era uno de los claros candidatos a abandonar el conjunto de Martiricos, y el segundo porque, si bien terminó la 2023-24 en una dinámica ascendente, apenas pudo participar la pasada campaña por culpa de las lesiones (sufría una pubalgia, por la que fue intervenido en enero, y no regresó hasta el final del curso). Pero la realidad es que ambos se han convertido en futbolistas indispensables para Pellicer, y son los jugadores más consistentes de un equipo que se está mostrando muy irregular en su rendimiento.

El caso de Juanpe es sin duda el más llamativo de los dos. Firmó con el Málaga en el mercado de verano de 2023 libre del Lugo, donde había realizado algunas temporadas notables en Segunda División. Pero entre problemas físicos y algunas actuaciones irregulares, no disfrutó del protagonismo que se esperaba cuando llegó. Tan sólo disputó 863 minutos entre Liga y Copa aquella campaña, anotando un gol.

Pero en la 2024-25, su presencia en el equipo cayó aún más en picado tras la llegada de Luismi y el crecimiento de Manu Molina. Pellicer recurrió a él cuando los dos tenían molestias, pero poco más, y dejó mucho que desear en aquella serie de partidos. De ahí que cuando llego la ventana estival, el jerezano partía con muchas papeletas para que saliera, pero su situación contractual (su vínculo acaba en 2026 pero tiene dos años más opcionales, sujetos a una permanencia en Segunda este curso) dificultaban su salida de la entidad.

Parecía abocado a continuar con un papel prácticamente residual esta campaña, pero la desafortunada lesión de Luismi y la ausencia de jugadores en la medular de características similares para jugar en el puesto de 'pivote' le dieron la oportunidad para redimirse. Y a pesar de que él tampoco es un medio centro defensivo al uso, el '8' blanquiazul ha sabido adaptarse a lo que demanda esa posición, y lo ha hecho a las mil maravillas: ejerce de 'perro de presa', intercepta balones, se incrusta entre los centrales en salida de balón y ofrece un brillante criterio en el pase. Ya ha dado dos asistencias este curso en 700 minutos ligueros repartidos en 10 partidos. Ahora mismo es un jugador vital para el técnico castellonense.

El potencial de Dani Lorenzo era muy alto, pero por sus condiciones, parecía que en caso de hacerse con un lugar fijo en el once lo haría estando más cerca de la portería rival, como medio punta. Sin embargo, Pellicer ha atrasado ligeramente su demarcación, un poco por delante de Juanpe, y el canterano está siendo una figura clave actuando como '6'. Ya ha jugado más minutos que en toda la temporada pasada (670, por los 468 de la 2024-25), anotando un gol. Su importancia en el equipo quedó patente el domingo en Castellón, cuando Pellicer lo sustituyó por Galilea en el 83, y en ese momento se cayó el Málaga.