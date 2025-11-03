Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanpe y Dani Lorenzo, durante el partido frente al Castellón. AGENCIA LOF

Un centro del campo inesperado se afianza en el Málaga

Juanpe, que estaba en la rampa de salida durante el verano, y Dani Lorenzo, que apenas pudo jugar la temporada pasada por una pubalgia, son los dos bastiones del equipo en la medular

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:41

Pocos podían vaticinar en agosto que las dos principales figuras del centro del campo del Málaga en estos primeros meses de competición iban a ser ... Juanpe y Dani Lorenzo. El primero porque, después de no haber cuajado en sus dos temporadas como blanquiazul, era uno de los claros candidatos a abandonar el conjunto de Martiricos, y el segundo porque, si bien terminó la 2023-24 en una dinámica ascendente, apenas pudo participar la pasada campaña por culpa de las lesiones (sufría una pubalgia, por la que fue intervenido en enero, y no regresó hasta el final del curso). Pero la realidad es que ambos se han convertido en futbolistas indispensables para Pellicer, y son los jugadores más consistentes de un equipo que se está mostrando muy irregular en su rendimiento.

