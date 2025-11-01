El Castellón se desinfla tras el impulso inicial del cambio de entrenador

Tras el encuentro de Copa del Rey en Estepona, el Málaga vuelve a la Liga para visitar al Castellón (domingo, 18.30 horas). El cuadro ' ... orellut' es un no tan viejo conocido del club de Martiricos, de la temporada en Primera RFEF, en la que el equipo castellonense y el malagueño compitieron en el mismo grupo. En aquel curso, el Castellón mostraba un fútbol muy atractivo, prácticamente antagónico a lo que se suele ver en España en esas categorías, con mucho ritmo, presión muy alta y con muchas fluctuaciones en las demarcaciones de los jugadores. Esta propuesta le reportó brillantes resultados, ascendiendo a Segunda como primer clasificado.

Ya en la categoría 'de plata', el técnico artífice del ascenso, el neerlandés Dick Schreuder, fue destituido en enero al encadenar cuatro derrotas seguidas, aunque su equipo se encontraba todavía ocho puntos por encima de los puestos de descenso. Le relevó en el cargo su segundo, Johan Plat, con el que el equipo obtuvo la permanencia con cierta holgura, que al fin y al cabo es el objetivo principal de cualquier recién ascendido a la categoría.

Plat inició la 2025-26 sumando sólo dos puntos en los primeros cinco partidos, aunque no parecía una situación particularmente preocupante. No obstante, Voulgaris decidió despedir al técnico (la primera destitución de la temporada en Segunda) para subir del filial al mítico exfutbolista castellonense Pablo Hernández, que la campaña pasada comenzó a desempeñarse como entrenador, en el filial 'orellut', ascendiendo con él a Segunda RFEF. Pero a pesar de los cambios de entrenador, la filosofía de juego es muy similar entre ellos, por lo que no suponen giros drásticos en este sentido y la adaptación tanto para la plantilla como para el propio técnico es sencilla y es una señal de que el proyecto sigue la misma dirección.

Pero desde el último triunfo liguero, en Castalia frente al Sporting (3-1), el Castellón tan sólo ha sumado un punto de nueve en Liga, y el jueves cayó eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey, ante el Antoniano de Segunda RFEF. Además, acumula cuatro partidos completos sin marcar un gol, 360 minutos.

Impulso de Pablo Hernández

El Castellón cumplió con el 'dicho' futbolístico de que «Entrenador nuevo, victoria asegurada». En el primer partido de Pablo Hernández en el cargo, el Castellón venció en el Reino de León a la Cultural Leonesa por 1-3; después le quitó el invicto al Leganés venciendo en Butarque por 0-1 y ganó en Castalia al Sporting (3-1). Ese duelo, hace cuatro jornadas, ha sido la última victoria del equipo de la Comunidad Valenciana: empató a cero en Ipurua, un feudo siempre complicado, y llega al envite del domingo con sendas derrotas por la mínima, ante el Albacete en casa y frente al Almería a domicilio (0-1 y 1-0). En estos momentos el Castellón es decimoséptimo con 12 puntos, dos menos que el Málaga, decimotercero, si bien todavía nos encontramos en una fase incipiente de la competición y todo está muy ajustado en materia de puntos, pues está a tan sólo seis del Sporting, sexto clasificado. Ha anotado 13 goles, pero ha recibido 14 en estas 11 primeras jornadas.

Metodología basada en el 'big data'

El método de trabajo que utiliza el Castellón no es muy diferente al que se puede ver en la famosa película 'Moneyball' (2011) en el béisbol (basada en hechos reales). El greco-canadiense Bob Voulgaris hizo su fortuna creando un sistema de predicción de resultados deportivos con 'big data'. Comenzó a trabajar en los Dallas Mavericks, aunque unas supuestas desavenencias con Luka Doncic provocaron su salida de la franquicia de la NBA.

En 2022 compró el Castellón, e implementó esta metodología de trabajo basada en el 'big data' en el club castellonense, en busca de la idea de juego que más partidos aseguraba ganar. Para ello debía seleccionar al entrenador y jugadores que más se adecúan a ella, observando datos avanzados. El presidente es el que toma todas estas decisiones, no delega en directores deportivos u otros mandatarios. Y hasta ahora, esta idea está dando sus frutos: en su segunda campaña al frente de la entidad, ascendió a Segunda y se asentó en la siguiente.

El Castellón maneja una extensísima base de datos de futbolistas y técnicos. Prueba de ello es que muchos de los jugadores que firman proceden de equipos que militan en ligas foráneas y que son de un nicho de mercado todavía por explotar, si bien es cierto que también han fichado en clubes del fútbol español.

El Castellón también ha sabido vender: traspasó a Daijiro Chirino, un jugador habilidoso y polivalente (es capaz de jugar de central, de lateral derecho y de extremo) por dos millones al Almería, y al joven lateral Jozhua Vertrouwd al Rayo Vallecano por 1,5 millones de euros.

Para el partido del domingo, Pablo Hernández no podrá contar con el defensa Alberto Jiménez, que cumplirá el segundo de sus dos partidos de sanción, y el atacante Douglas Aurélio, que en febrero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior.