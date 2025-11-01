Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Castellón celebran el gol de Adam, en Castalia. CD CASTELLÓN
Rival del Málaga

El Castellón se desinfla tras el impulso inicial del cambio de entrenador

Con la llegada de Pablo Hernández al banquillo, el cuadro 'orellut' logró remontar el vuelo, pero ahora acumula tres derrotas consecutivas y cuatro partidos completos sin marcar gol

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

Tras el encuentro de Copa del Rey en Estepona, el Málaga vuelve a la Liga para visitar al Castellón (domingo, 18.30 horas). El cuadro ' ... orellut' es un no tan viejo conocido del club de Martiricos, de la temporada en Primera RFEF, en la que el equipo castellonense y el malagueño compitieron en el mismo grupo. En aquel curso, el Castellón mostraba un fútbol muy atractivo, prácticamente antagónico a lo que se suele ver en España en esas categorías, con mucho ritmo, presión muy alta y con muchas fluctuaciones en las demarcaciones de los jugadores. Esta propuesta le reportó brillantes resultados, ascendiendo a Segunda como primer clasificado.

