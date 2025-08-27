Carlos Puga: «En cuanto cojamos confianza cara al gol, no creo que tengamos problema para irnos 2-0 o 3-0 en algunos partidos»

Nueva semana de entreno y nueva semana de partido, aunque no ante cualquier rival. Este domingo, a las 19.30 horas, Las Palmas, recién descendido ... de Primera División y firme candidato a regresar a la élite, recibe al Málaga en su primer viaje de la campaña. Tras sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas, los tres últimos con victoria ante La Real Sociedad B, lo cierto es que se respira bastante tranquilidad en las filas blanquiazules. O al menos esa es la sensación que ha transmitido Carlos Puga, encargado de ponerle voz al vestuario este miércoles.

«Afrontamos el partido de la mejor manera posible, vamos a intentar ganar los tres puntos que es lo que va a hacer que cojamos buena dinámica», comenzó su comparecencia. Es optimista el lateral, aunque conoce del potencial del conjunto canario, no le tiene miedo: «Las Palmas es un descendido de Primera, tiene buenos jugadores, pero si nosotros estamos bien a nivel de intensidad y compromiso, como estos dos partidos, no creo que se lo vayamos a poner fácil. Nos enfrentamos a uno de los equipos con posibilidades de ascender, pero ningún partido ha sido fácil en los dos años que llevo aquí».

El granadino, que se ha vestido de corto en los dos últimos partidos, se muestra muy satisfecho por la confianza que Sergio Pellicer está depositando en él y por la buena versión, en líneas generales, que está ofreciendo en el campo. Eso sí, cuestionado sobre si le gustaría jugar en una posición más adelantada, se sinceró: «Toda mi carrera la he jugado de carrilero, de extremo, si me lo pide el míster jugaría encantado».

Objetivo: 50 puntos

El lateral derecho también fue cuestionado por la inminente llegada del extremo vasco Josué Dorrio al equipo, así como por la incorporación a los entrenos de Haitam, sobre lo que respondió: «Cualquiera que venga al Málaga, ya sea competencia directa o no, creo que es bueno para que nos mejore individualmente y también es bueno para el club». Así las cosas, ha dejado claro que su prioridad siempre será el colectivo, y por tanto la meta común, que por lo que cuenta, no dista mucho de la de la pasada campaña... Por el momento: «Creo que el objetivo que nos tenemos que marcar es llegar a los 50 puntos y una vez que lo consigamos, podemos mirar para arriba, meternos en 'play-off' o ya veremos si tenemos que mirar hacia abajo... El primer objetivo es la permanencia, y lo que venga a partir de eso, bueno será».

Además, salieron a la palestra varias cuestiones que incidían en el estilo de juego que está mostrando el equipo hasta la fecha, y por ahora, aunque aseguró que quedan aspectos por pulir, se mostró muy satisfecho con la versión más dinámica en el verde: «Creo que estamos haciendo presión alta y creo que somos de los cinco equipos con más posesión de balón en el último tercio, que no entre la pelota es más complicado, pero en cuanto vayamos cogiendo confianza cara al gol, no creo que tengamos problema en irnos algunos partidos 2 o 3 a 0». Es más, añadió: «Estamos intentando tener más posesión de balón, someter más a los rivales tres cuartos del campo y creo que a mi eso me viene bien porque en el aspecto ofensivo creo que soy mejor que en el defensivo. El míster lo que pide es que intentemos presionar algo y provoquemos errores al rival para poder conseguir ocasiones de gol».

Haitam, Pastor y Pellicer, los nombres del día

Uno de los nombres del día, además del de Haitam por su regreso a los entrenamientos, fue el de Álex Pastor, que tuvo que retirarse de la sesión matinal con molestias. Aún parece pronto para dar una valoración al respecto: «No sabemos nada. Hasta que mañana se haga las pruebas no podemos decir lo que tiene, vamos a esperar y cuando se sepa de verdad lo que tiene, se verá», explicó Puga.

Además, otro nombre que se puso sobre la mesa fue el del propio entrenador, Sergio Pellicer, que estos días atrás, aseguró que esta sería su última temporada al frente del cuadro blanquiazul. El lateral no dudó en mostrar su buena relación con él: «Por lo que lo conozco, me parece un tío que quiere al Málaga como nadie y vive esto con una intensidad increíble. Me parece bien que sea un tipo que va de cara, dice las cosas de frente y no se esconde. Si es su última temporada lo veremos al final del año, si no, ojalá se quede aquí muchas más».