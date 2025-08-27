Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Puga: «En cuanto cojamos confianza cara al gol, no creo que tengamos problema para irnos 2-0 o 3-0 en algunos partidos»

El lateral blanquiazul explicó que le gustaría testarse como extremo, valoró que el equipo está trabajando bien la presión alta y la posesión y aseguró que plantarán cara a Las Palmas en busca de los 3 puntos

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:36

Nueva semana de entreno y nueva semana de partido, aunque no ante cualquier rival. Este domingo, a las 19.30 horas, Las Palmas, recién descendido ... de Primera División y firme candidato a regresar a la élite, recibe al Málaga en su primer viaje de la campaña. Tras sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas, los tres últimos con victoria ante La Real Sociedad B, lo cierto es que se respira bastante tranquilidad en las filas blanquiazules. O al menos esa es la sensación que ha transmitido Carlos Puga, encargado de ponerle voz al vestuario este miércoles.

