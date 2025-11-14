Brasanac vuelve a entrenar al margen y es duda para el partido contra la Cultural Leonesa

Darko Brasanac volvió a formar parte del grupo de futbolistas que se ejercitan al margen en el interior de las instalaciones de La Rosaleda, con ... los lesionados Juanpe, Chupete, Luismi, Moussa, Ramón y Álex Pastor. Si bien aseguraron desde el club que el serbio no sufre ninguna lesión y lo que padece son sólo unas molestias en su rodilla, es duda para el partido del lunes frente a la Cultural Leonesa (Reino de León, 20.30 horas) al no haberse entrenado a tres días del encuentro. Entró ante el Córdoba en el minuto 10 por el lesionado Junape, y en el 45 fue él quien no pudo continuar.

Brasanac fue el último fichaje del Málaga, firmado a principios de septiembre, ya en el mercado de agentes libres (futbolistas sin equipo al cierre de la ventana de traspasos). Su currículum deportivo era su principal aval para acometer esta incorporación (más de 200 partidos en Primera División, disputando 30 el pasado curso en la élite con el Leganés). Lleva tan sólo ocho partidos entre Liga y Copa, pero está rindiendo por debajo de lo esperado en sus primeros meses como blanquiazul. Fue expulsado con roja directa en el encuentro frente al Andorra, en el que el cuadro de Martiricos se creció tras quedarse con diez hombres y acabó goleando en los minutos finales (4-1).

Volvió a entrenar con el primer equipo el centrocampista Pablo Arriaza, y subió también el defensa Álex Mateos, además de los habituales Recio y Rafita (este último ya es el lateral derecho con más minutos del plantel, superando a Puga y Gabilondo). Aarón Ochoa se encuentra con Irlanda sub-19 y no volverá hasta el martes.

Con Juanpe 'KO' durante algunas semanas y Brasanac, que en caso de estar disponible para el duelo en León llegaría entre algodones, el jugador que parte con más opciones para acompañar a Dani Lorenzo en la medular es el joven Izan Merino, que desde que volvió del Mundial sub-20 en Chile apenas ha participado (jugó en Leganés, aunque lo hizo de central).