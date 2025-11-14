Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un rondo durante el entrenamiento del Málaga del viernes. Migue Fernández

Brasanac vuelve a entrenar al margen y es duda para el partido contra la Cultural Leonesa

El centrocampista del Málaga, que había entrado en el minuto 10 por Juanpe frente al Córdoba, también tuvo que ser sustituido tras el descanso

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

Darko Brasanac volvió a formar parte del grupo de futbolistas que se ejercitan al margen en el interior de las instalaciones de La Rosaleda, con ... los lesionados Juanpe, Chupete, Luismi, Moussa, Ramón y Álex Pastor. Si bien aseguraron desde el club que el serbio no sufre ninguna lesión y lo que padece son sólo unas molestias en su rodilla, es duda para el partido del lunes frente a la Cultural Leonesa (Reino de León, 20.30 horas) al no haberse entrenado a tres días del encuentro. Entró ante el Córdoba en el minuto 10 por el lesionado Junape, y en el 45 fue él quien no pudo continuar.

