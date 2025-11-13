Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arriaza, durante un entrenamiento de puertas abiertas de la temporada pasada. Ñito Salas

Brasanac se entrena al margen y Pellicer sube a Arriaza

Si bien el medio centro serbio no padece una lesión y se trata de unas molestias, el técnico volvió a dar la oportunidad al canterano

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:56

Ante las recientes bajas en el Málaga en el centro del campo de Juanpe, que sufre una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna ... izquierda, y Brasanac, que sintió unas molestias en la rodilla (ambos se entrenaron al margen en el interior de las instalaciones de La Rosaleda, junto a Chupete y los lesionados de larga duración, Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor), Sergio Pellicer subió a Pablo Arriaza, medio centro del Malagueño, para que se ejercitara con el primer equipo. Arriaza ya se ha entrenado con anterioridad con la primera plantilla blanquiazul, si bien es cierto que todavía no ha debutado.

