Brasanac se entrena al margen y Pellicer sube a Arriaza

Ante las recientes bajas en el Málaga en el centro del campo de Juanpe, que sufre una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna ... izquierda, y Brasanac, que sintió unas molestias en la rodilla (ambos se entrenaron al margen en el interior de las instalaciones de La Rosaleda, junto a Chupete y los lesionados de larga duración, Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor), Sergio Pellicer subió a Pablo Arriaza, medio centro del Malagueño, para que se ejercitara con el primer equipo. Arriaza ya se ha entrenado con anterioridad con la primera plantilla blanquiazul, si bien es cierto que todavía no ha debutado.

Juanpe y Brasanac tuvieron que marcharse del terreno de juego en la primera parte frente al Córdoba (el jerezano salió en el minuto 10 y el serbio, que entró para sustituir al '8', justo antes del descanso). Juanpe estaba siendo la principal sorpresa de la temporada en el cuadro malaguista, y estará en torno a un mes de baja. Lo de Darko, en cambio, parece haber quedado en un susto, aunque está arrastrando las dolencias en la rodilla, que le están impidiendo emplearse con el resto de sus compañeros en estos primeros entrenamientos cara al choque en León del lunes (20.30 horas). No obstante, todo apunta a que su presencia en este encuentro no peligra.

Aarón Ochoa se une a la lista de bajas para el partido frente a la Cultural Leonesa, ya que fue convocado de nuevo por Irlanda sub-19 para disputar tres partidos de la Ronda 1 de clasificación para el Europeo de la categoría de este verano.