Bilal celebra el gol de Juanpe frente al Eldense en la Copa del Rey en la temporada 2023-24. Migue Fernández

Bilal, rival del Málaga en la Copa del Rey con el Talavera

El canterano blanquiazul ha anotado un gol y ha dado una asistencia en el cuadro toledano, que se encuentra en la parte baja de la tabla en el Grupo 1 de Primera Federación

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

La Copa del Rey es una competición plagada de sorpresas y de reencuentros. Y en el Talavera-Málaga de la segunda ronda habrá una dosis ... de lo último. El lateral Bilal Ouachraf, futbolista del cuadro toledano desde este verano, se medirá al conjunto de Martiricos, del que es canterano y con el que debutó en el fútbol profesional, en el último encuentro del equipo de Martiricos en Segunda División, con el descenso a Primera Federación ya certificado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

