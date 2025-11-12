Bilal, rival del Málaga en la Copa del Rey con el Talavera

La Copa del Rey es una competición plagada de sorpresas y de reencuentros. Y en el Talavera-Málaga de la segunda ronda habrá una dosis ... de lo último. El lateral Bilal Ouachraf, futbolista del cuadro toledano desde este verano, se medirá al conjunto de Martiricos, del que es canterano y con el que debutó en el fútbol profesional, en el último encuentro del equipo de Martiricos en Segunda División, con el descenso a Primera Federación ya certificado.

Bilal obtuvo ficha profesional al curso siguiente en la categoría de bronce (recibió el dorsal '3'), aunque Pellicer apenas le dio minutos en la primera mitad de la campaña (actuó en tres partidos, uno en Liga y dos de Copa), lo que propició que en enero de 2024 aceptara rescindir su contrato, y acabó llegando Carlos Puga. Acabó firmando por el Fuenlabrada, donde ha estado jugando hasta este verano, en el que fichó por el Talavera de la Reina.

Y en el conjunto manchego, el marroquí parece haber encontrado su sitio: ya suma un gol y una asistencia en ocho partidos, siendo una pieza importante en el equipo toledano, que por el momento elude la zona de descenso en el Grupo 1 de Primera RFEF.

En unas declaraciones a los medios locales tras conocerse el emparejamiento, Bilal argumentó que «estaba deseando que nos tocara el Málaga. Ha sido mi casa durante siete años y tengo muchos amigos allí. Muchos de los que están jugando ahora han sido compañeros míos. Yo estoy a muerte con el Talavera y vamos a ir a ganar el partido, me gustan las revanchas».