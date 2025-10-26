Un banquillo esta vez decisivo

Comenta Compartir

La semana pasada sin ir más lejos, tras la derrota en Leganés, acusábamos al banquillo malaguista de su escasa capacidad de reacción. Fue así de ... claro. El fútbol es tan grandioso, que apenas una jornada después, ese mismo banquillo fue superlativo y clave para conseguir una victoria por la que muy pocos apostábamos en el minuto 48, cuando Darko hacía una absurda entrada innecesaria e impropia de su veteranía, y dejaba el equipo con 10. ¿Y ahora, qué? Todos miramos asustados el reloj, y era una pena, porque el primer tiempo de Málaga CF fue bastante bueno, aunque los andorranos tuvieron la suerte de cara con su remate 'biposte', pero el gol de un emocionado Larrubia, que se quitó el lastre mental que para él era llegar a estas alturas sin haber conseguido ninguno, nos llevó en ventaja al vestuario, la misma que vimos peligrar por la referida acción de Darko, pero esta vez el banquillo, malaguista fue no sólo balsámico, sino que nos dio el triunfo, merecido y necesario.

Primero por Pellicer, que con sus cambios y su táctica planteada llevó al equipo en volandas, y después jugadores que salieron al campo, muchos, hasta ahora muy discutidos: una vez más Juanpe fue excelso, y Lobete y Eneko se reivindicaron ante el gol, el ariete por partida doble. Curioso que los más reñidos con el gol se reencontraron con el mismo, y eso es un chute mental de los que cambian: Larrubia, Lobete, Eneko (2)... Con Juanpe de motor central. Alucinante si nos lo cuentan antes de este partidos. ¡Qué alegría por favor!, ¡qué gozada de 4-1! Con 11 el Málaga fue mejor, y con 10 también, incluido su entrenador, Ibai Gómez, quien nos hizo el favor del siglo: posiblemente su juventud sea la culpable de que no comprenda que meter un montón de delanteros por centrocampistas y defensas no hace más peligroso a un equipo, sino que lo debilita. Con los cambios, el Málaga le endosó tres goles, o sea que hizo aguas por todos lados en una tarde feliz para el malaguismo, que ojalá sirva de revulsivo al equipo y levantemos el vuelo...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Málaga CF