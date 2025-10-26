Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ñito Salas
Palco 17

Un banquillo esta vez decisivo

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:19

Comenta

La semana pasada sin ir más lejos, tras la derrota en Leganés, acusábamos al banquillo malaguista de su escasa capacidad de reacción. Fue así de ... claro. El fútbol es tan grandioso, que apenas una jornada después, ese mismo banquillo fue superlativo y clave para conseguir una victoria por la que muy pocos apostábamos en el minuto 48, cuando Darko hacía una absurda entrada innecesaria e impropia de su veteranía, y dejaba el equipo con 10. ¿Y ahora, qué? Todos miramos asustados el reloj, y era una pena, porque el primer tiempo de Málaga CF fue bastante bueno, aunque los andorranos tuvieron la suerte de cara con su remate 'biposte', pero el gol de un emocionado Larrubia, que se quitó el lastre mental que para él era llegar a estas alturas sin haber conseguido ninguno, nos llevó en ventaja al vestuario, la misma que vimos peligrar por la referida acción de Darko, pero esta vez el banquillo, malaguista fue no sólo balsámico, sino que nos dio el triunfo, merecido y necesario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  9. 9

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  10. 10

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un banquillo esta vez decisivo

Un banquillo esta vez decisivo