Jauregi chuta el penalti. AGENCIA LOF

El audio del VAR en el Castellón-Málaga: «Mete la mano, voy a pitar penalti»

Arcediano Monescillo señaló la pena máxima favorable para el equipo de Martiricos tras ser llamado desde la Sala VOR por unas manos de Salva Ruiz

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

La jugada acabó perdiendo valor ya que el Castellón remontó el partido en el tiempo de descuento, pero esta jugada pudo ser decisiva para que ... el Málaga venciera en Castalia. David Larrubia botó un saque de esquina desde el sector derecho. El cuadro local despejó el peligro y el juego continuó, hasta que Arcediano Monescillo fue llamado desde la Sala VOR para que revisara la acción por una posible mano. ¿Cómo fue la conversación entre el colegiado de campo y Rubén Ávalos Barrera?

