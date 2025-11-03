El audio del VAR en el Castellón-Málaga: «Mete la mano, voy a pitar penalti»

La jugada acabó perdiendo valor ya que el Castellón remontó el partido en el tiempo de descuento, pero esta jugada pudo ser decisiva para que ... el Málaga venciera en Castalia. David Larrubia botó un saque de esquina desde el sector derecho. El cuadro local despejó el peligro y el juego continuó, hasta que Arcediano Monescillo fue llamado desde la Sala VOR para que revisara la acción por una posible mano. ¿Cómo fue la conversación entre el colegiado de campo y Rubén Ávalos Barrera?

«Dámaso, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti», comenzó diciendo el árbitro desde la sala de videoarbitraje. «Vale, ya estoy en la pantalla», contestó Arcediano. «Te voy a ofrecer dos cámaras, Dámaso. En mi opinión, el jugador '17' del Castellón (Salva Ruiz) golpea con su mano izquierda, evitando el remate del jugador del Málaga (Murillo)», comenta Ávalos.

«Ahí hay un punto que yo no sé... ¿El punto es punible?», preguntó el colegiado manchego visualizando la pantalla. El asistente de VAR, Raúl Martín González, le sugirió al árbitro al frente de la Sala VOR que muestre otro ángulo de la jugada: «Ponle la otra», dijo. «Me tienes que dar otra cámara, yo ahí no lo veo», pidió Arcediano Monescillo.

Una vez Ávalos Barrera puso la jugada desde otro ángulo, el árbitro desde el césped dictó sentencia: «Ahí sí la veo. Mete la mano, mete la mano, ¿vale? Y voy a pitar penalti sin más, ¿vale? Gracias», señalando el penalti favorable para los hombres de Pellicer, el cual convertiría Eneko Jauregi para aventajar al conjunto malaguista. El tanto desde los once metros daba los tres puntos al Málaga hasta el minuto 92, en el que empató Ousmane Camara y en el 99, ya con el tiempo añadido cumplido (se rebasó el descuento marcado porque hubo un gol en esos minutos), anotó Doué para culminar la remontada y provocar la decepción en el equipo blanquiazul.