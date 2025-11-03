El audio del VAR en el Castellón-Málaga: «Mete la mano, voy a pitar penalti»
Arcediano Monescillo señaló la pena máxima favorable para el equipo de Martiricos tras ser llamado desde la Sala VOR por unas manos de Salva Ruiz
Málaga
Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:11
La jugada acabó perdiendo valor ya que el Castellón remontó el partido en el tiempo de descuento, pero esta jugada pudo ser decisiva para que ... el Málaga venciera en Castalia. David Larrubia botó un saque de esquina desde el sector derecho. El cuadro local despejó el peligro y el juego continuó, hasta que Arcediano Monescillo fue llamado desde la Sala VOR para que revisara la acción por una posible mano. ¿Cómo fue la conversación entre el colegiado de campo y Rubén Ávalos Barrera?
«Dámaso, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti», comenzó diciendo el árbitro desde la sala de videoarbitraje. «Vale, ya estoy en la pantalla», contestó Arcediano. «Te voy a ofrecer dos cámaras, Dámaso. En mi opinión, el jugador '17' del Castellón (Salva Ruiz) golpea con su mano izquierda, evitando el remate del jugador del Málaga (Murillo)», comenta Ávalos.
🗣 AUDIO REVISIÓN VAR— RFEF (@rfef) November 2, 2025
🗓 Jornada 12 | Segunda División
⚽ @CDCastellon 🆚 @MalagaCF | 50'#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/FiRLinJ6t6
«Ahí hay un punto que yo no sé... ¿El punto es punible?», preguntó el colegiado manchego visualizando la pantalla. El asistente de VAR, Raúl Martín González, le sugirió al árbitro al frente de la Sala VOR que muestre otro ángulo de la jugada: «Ponle la otra», dijo. «Me tienes que dar otra cámara, yo ahí no lo veo», pidió Arcediano Monescillo.
Una vez Ávalos Barrera puso la jugada desde otro ángulo, el árbitro desde el césped dictó sentencia: «Ahí sí la veo. Mete la mano, mete la mano, ¿vale? Y voy a pitar penalti sin más, ¿vale? Gracias», señalando el penalti favorable para los hombres de Pellicer, el cual convertiría Eneko Jauregi para aventajar al conjunto malaguista. El tanto desde los once metros daba los tres puntos al Málaga hasta el minuto 92, en el que empató Ousmane Camara y en el 99, ya con el tiempo añadido cumplido (se rebasó el descuento marcado porque hubo un gol en esos minutos), anotó Doué para culminar la remontada y provocar la decepción en el equipo blanquiazul.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión