Larrubia pugna por el balón con Alani, del Valladolid. AGENCIA LOF

Así queda el Málaga en la clasificación al término de la jornada 16 de Segunda División

El conjunto blanquiazul es decimotercero con 19 puntos, a seis de la sexta plaza aunque sólo uno por encima del descenso

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:06

Tras el empate frente al Valladolid (1-1), el Málaga acaba la jornada en decimotercera posición con 19 puntos, escalando dos puestos con respecto a ... la pasada jornada. Cabía la posibilidad de que ayer cayera algún puesto, pudiendo ser adelantado por el Leganés, el Eibar o la Real Sociedad B, o por los tres. Sin embargo, todos perdieron sus respectivos compromisos (el cuadro madrileño cayó por 3-2 ante el Zaragoza, el filial guipuzcoano lo hizo por 1-0 frente al Mirandés y el conjunto eibarrés fue goleado por el Racing).

