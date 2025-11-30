Así queda el Málaga en la clasificación al término de la jornada 16 de Segunda División

Tras el empate frente al Valladolid (1-1), el Málaga acaba la jornada en decimotercera posición con 19 puntos, escalando dos puestos con respecto a ... la pasada jornada. Cabía la posibilidad de que ayer cayera algún puesto, pudiendo ser adelantado por el Leganés, el Eibar o la Real Sociedad B, o por los tres. Sin embargo, todos perdieron sus respectivos compromisos (el cuadro madrileño cayó por 3-2 ante el Zaragoza, el filial guipuzcoano lo hizo por 1-0 frente al Mirandés y el conjunto eibarrés fue goleado por el Racing).

El conjunto blanquiazul lleva dos jornadas consecutivas puntuando con Juanfran Funes en el banquillo, que es lo que más importa en este momento de transición, pero las sensaciones en cuanto al juego del equipo, sobre todo la primera mitad en Pucela. No obstante, los resultados positivos permiten al preparador lojeño disponer de más tiempo para llevar a cabo la idea que tiene para su Málaga, además de vaciar, aunque sea ligeramente, la enfermería malaguista.

Si bien es cierto que es un elemento positivo el hecho de que el cuadro malaguista pusiera fin a la racha de derrotas fuera de casa y siguiera invicto en la 'era Funes', el punto obtenido en el José Zorrilla resulta un tanto insulso en cuanto a las aspiraciones del equipo (es cierto que todavía es muy pronto), pues la distancia con el descenso sigue siendo muy corta (a sólo un punto del decimonoveno, el Andorra), mientras que la que guarda con la sexta plaza ha aumentado y es ahora de seis puntos, tras el triunfo del Castellón frente a Las Palmas en Castalia (1-0).

Grupo en la mitad de la tabla

En estos momentos, el Málaga forma parte de un grupo cada vez más extenso de equipos de la mitad de la tabla, cerca de la zona de privilegio pero más cerca de los puestos de peligro. Los cuatro primeros (Racing, Deportivo, Almería y Las Palmas) se han alejado bastante del resto, con el cuarto clasificado con 29 puntos.

El próximo compromiso liguero del Málaga es el lunes 8 en La Rosaleda frente al Zaragoza (20.30 horas). El cuadro aragonés se encontraba totalmente hundido, pero con el nuevo técnico, Rubén Sellés, ha reaccionado y llega al envite lanzado, con tres triunfos consecutivos, si bien es cierto que continúa último, empatado a puntos con el Mirandés. El objetivo del cuadro de Martiricos debe ser el de hacer bueno el empate fuera de casa con una victoria como local, volviendo a hacer efectiva la famosa media inglesa.