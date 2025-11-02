Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arcediano Monescillo, en el centro de la imagen junto a su equipo arbitral en el Málaga-Cádiz (0-2) de la pasada campaña en La Rosaleda. MARILÚ BÁEZ

El extraño récord de Arcediano Monescillo con el Málaga

El colegiado manchego, uno los más veteranos en Segunda y el juez esta tarde en Castalia, ha dirigido en doce ocasiones al cuadro blanquiazul, sin que haya ganado todavía un solo partido

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:31

Comenta

Las estadísticas, no sólo deportivas sino también arbitrales, pueden resultar curiosas. Como la del colegiado castellano-manchego Arcediano Monescillo cada vez que dirige un encuentro ... del Málaga, y no han sido pocos, una docena de choques oficiales. En todos se repite un denominador común: nunca gana el cuadro de Martiricos. El temor es que la racha se amplíe esta tarde (18.30 horas) en Castalia, donde vuelve a cruzarse en el camino de los blanquiazules.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  2. 2 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  3. 3 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  4. 4

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  6. 6 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  7. 7 Las familias visitan a sus muertos: «Llevamos desde junio poniendo bote para las flores»
  8. 8 Golpe a la venta ilegal de medicamentos por Internet con 22 detenidos en varias provincias, entre ellas Málaga
  9. 9

    Las carreras ilegales adelantan a la Policía
  10. 10

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El extraño récord de Arcediano Monescillo con el Málaga

El extraño récord de Arcediano Monescillo con el Málaga