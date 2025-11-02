El extraño récord de Arcediano Monescillo con el Málaga
El colegiado manchego, uno los más veteranos en Segunda y el juez esta tarde en Castalia, ha dirigido en doce ocasiones al cuadro blanquiazul, sin que haya ganado todavía un solo partido
Málaga
Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:31
Las estadísticas, no sólo deportivas sino también arbitrales, pueden resultar curiosas. Como la del colegiado castellano-manchego Arcediano Monescillo cada vez que dirige un encuentro ... del Málaga, y no han sido pocos, una docena de choques oficiales. En todos se repite un denominador común: nunca gana el cuadro de Martiricos. El temor es que la racha se amplíe esta tarde (18.30 horas) en Castalia, donde vuelve a cruzarse en el camino de los blanquiazules.
Arcediano Monescillo (aunque ahora el nuevo Comité Técnico de Árbitros auspicia que a los trencillas se les conozca por su nombre de pila y primer apellido; por tanto, Dámaso Arcediano) es de Puertollano (Ciudad Real) y tiene 42 años, pero nunca ha optado al ascenso a Primera, pese a ser esta su decimoquinta campaña seguida en Segunda.
Aterrizó en la 2011-12 y no se cruzó con el Málaga hasta la 2018-19, en la primera campaña del cuadro de Martiricos apartado de la élite. Han sido seis empates y otra tantas derrotas, y once partidos de Liga dirigidos y uno de la Copa del Rey, la eliminación ante el Rayo Majadahonda en la temporada 2021-22.
En la 2018-19 estuvo en el 0-0 en Oviedo; en la 2019-20, en las igualadas sin goles ante el Sporting en La Rosaleda y en Soria contra el Numancia, y en el 0-1 del Zaragoza en Martiricos; en la 2020-21, en el 4-0 en Vallecas y el 2-2 ante el Lugo, en la única ocasión que mostró una roja al Málaga, a Caye Quintana, pero pese a ello el equipo pasó del 0-2 al 2-2 después con dos tantos de Juande.
En la 2021-22 estuvo en el 3-1 en Cartagena y en el duelo citado de Copa del Rey; en la 2022-23, en un 1-0 en Oviedo, y la pasada campaña, en tres citas, el 1-1 ante el Deportivo, el 0-2 del Cádiz y el 2-2 en Ipurua contra el Eibar. Ahora queda comprobar si la estadística negativa persiste tras el choque en Castellón.
