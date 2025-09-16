Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antoñito, en su presentación como jugador del Westerlo. KVC Westerlo

Antoñito, 'desaparecido' en Bélgica: sin minutos en los dos últimos partidos

El jerezano, la máxima referencia ofensiva del Málaga el pasado curso, apenas está teniendo protagonismo en este arranque liguero con el Westerlo, club en el que juega cedido por el Newcastle

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:13

El que marcara el gol que devolvió al Málaga a Segunda y la mayor referencia ofensiva del equipo el pasado curso, con seis goles y ... siete asistencias, no está siendo nada protagonista en el arranque de campaña de su nuevo equipo, el Westerlo belga, al que se fue cedido tras firmar como nuevo jugador del Newcastle United para las próximas cinco temporadas, firmando hasta 2030. El préstamo fue una maniobra por parte del equipo del norte de Inglaterra para que tuviera minutos, ante la fuerte competencia con la que contaría en las 'urracas', que este año, además, disputarán la Champions.

