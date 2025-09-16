Antoñito, 'desaparecido' en Bélgica: sin minutos en los dos últimos partidos

El que marcara el gol que devolvió al Málaga a Segunda y la mayor referencia ofensiva del equipo el pasado curso, con seis goles y ... siete asistencias, no está siendo nada protagonista en el arranque de campaña de su nuevo equipo, el Westerlo belga, al que se fue cedido tras firmar como nuevo jugador del Newcastle United para las próximas cinco temporadas, firmando hasta 2030. El préstamo fue una maniobra por parte del equipo del norte de Inglaterra para que tuviera minutos, ante la fuerte competencia con la que contaría en las 'urracas', que este año, además, disputarán la Champions.

El jerezano llegó a Bélgica con la competición oficial ya empezada, cuando ya se había disputado la primera jornada de Liga. En total no suma ni 40 minutos en las primeras cuatro jornadas: entró en el 72' en la derrota ante el KV Mechelen (0-1) y en el pinchazo ante el Círculo Brujas (4-1). En los dos últimos encuentros, que se han resuelto con victorias –2-0 ante el Royal Antwerp y 0-3 frente al Saint-Truiden–, no ha tenido minutos y se quedó esperando su oportunidad en el banquillo.

Así, continúa con su adaptación al fútbol belga, que el propio jugador ha comentado en alguna ocasión que se trata de un juego «más duro y físico» que el español. También está considerado más rudo, en ese sentido, el fútbol inglés, en el que se verá inmerso en el futuro si las cosas salen bien para él. Esta se trata de la primera aventura para el joven extremo de 18 años en una máxima categoría europea, a la que llegó con la previsión de ser importante. Así fue presentado en el Westerlo, que le dio el dorsal '10' para esta temporada.