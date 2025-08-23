Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ansotegi, este viernes en Zubieta. ROYO
Próximo rival del Málaga

Ansotegi: «No nos va a valer con defender noventa minutos»

El entrenador del Sanse puede recuperar a Marchal, Balda y Osawuza para el choque de mañana ante el Málaga en La Rosaleda

R.M.

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:27

El Sanse viajará a un campo de enjundia, salero e historia como es La Rosaleda donde mañana (21.30 horas) se mide al Málaga Club ... de Fútbol. Las sensaciones no pueden ser mejores para los potrillos en la previa del choque después de que lograran el triunfo en su estreno ante el Zaragoza. Jon Ansotegi, tal y como informa el Diario Vasco en su web, confirmó en la sala de prensa de Zubieta que puede tener buenas noticias ya que Osazuwa, Marchal y Balda «han entrenado durante toda la semana sin problema. Aún no sé si van a entrar en la lista porque dependerá de ellos. Creo que no hay dolor en sus lesiones pero afecta a mi decisión que tengan el suficiente ritmo de competición porque han estado varias semanas fuera». Quien no llega es Rupérez, ya que no ha asomado en toda la semana al verde de Zubieta.

