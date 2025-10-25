El Andorra, la revelación de Segunda que pierde fuelle

Tras caer en Butarque frente al Leganés (2-0), el Málaga regresa a La Rosaleda para recibir al Andorra (domingo, 14.00 horas). El cuadro ... andorrano es probablemente (habría que hablar también del Ceuta) el equipo revelación de Segunda División en lo que llevamos de campeonato, si bien ha ido a menos en las últimas semanas. Como recién ascendido, ocupa ahora mismo un meritorio octavo puesto, con los mismos puntos que el sexto clasificado, el Burgos, y a un punto del cuarto, el Deportivo. Tuvo un excelente comienzo, sumando 14 puntos de 21 posibles, con victorias de mucho prestigio (venció al Racing en El Sardinero por 2-1), pero desde entonces sólo ha sumado uno más en los siguientes tres encuentros. Incluso ha recibido una goleada (3-0 frente a la Real Sociedad B, que se encuentra en la zona de descenso), por lo que atraviesa ahora un tramo de mayor irregularidad en los resultados. Además, acumula 184 minutos sin ver puerta.

El equipo con mayor porcentaje de posesión de Segunda

Ha habido una serie de cambios de calado este verano en Andorra. El principal y probablemente el más sorprendente de todos ocurrió en el banquillo, con la salida de Beto Company, artífice del ascenso a Segunda, y la arriesgada apuesta de la entidad por un Ibai Gómez que gozaba hasta ahora de muy poca experiencia como entrenador (dirigió a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de París y ascendió con el Arenas de Getxo a Primera Federación, con muy buen desempeño en ambos empleos), si bien fue un futbolista muy reconocido. Discípulo de la escuela de Marcelo Bielsa, el técnico vasco propone un fútbol basado en el dominio del balón. Es el equipo con mayor porcentaje de posesión por encuentro de toda la categoría con un 56,1% (el Málaga tiene un 50,9%, el décimo en Segunda), la mayor evidencia de esto.

Ampliar Ibai Gómez, en el banquillo del Andorra. LIGA HYPERMOTION

Muchos aspectos unen al actual Andorra que dirige Ibai Gómez y al del anterior proyecto en la categoría de plata, comandado por Eder Sarabia (aunque en la primera campaña en Segunda finalizó séptimo, la siguiente no acabó nada bien, pues fue destituido y el equipo descendió): ambos entrenadores primerizos en Segunda División, que abogan por adueñarse de la pelota (el de Sarabia más, pues promedió un 67,4% y un 62,3% de posesión en las dos temporadas en la categoría) y por defender muy arriba (actualmente promedia 2,6 fueras de juego provocados a los rivales por partido, el sexto promedio más alto de la categoría) con una plantilla joven (la edad media de la plantilla es de 24,3) y atrevida.

El buque insignia del Andorra es el joven surcoreano Minsu Kim, un habilidoso atacante a préstamo por el Girona, que quizá ahora echa en falta un futbolista de sus características. Ya ha anotado dos goles y ha dado dos asistencias, mostrando un enorme potencial. Ibai Gómez comenzó colocándole como extremo izquierdo, pero ahora lo suele situar como medio punta.

Ampliar Minsu Kim, la estrella del Andorra. LIGA HYPERMOTION

El Andorra de Gerard Piqué busca afianzarse en el fútbol profesional

Cuando todavía era futbolista del Barcelona, el central Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos, asumió las deudas del Andorra, que ascendían a unos 600.000 euros, y tomó el control del club en 2018. El equipo ascendió de Primera Catalana a Tercera División, y ahí compró la plaza del Reus en Segunda B por unos 400.000, ya que el club catalán había descendido administrativamente por impagos.

Desde entonces, Piqué ha seguido apostando por el crecimiento del proyecto, inyectando millones de euros para que el club pirenaico se asentara en la categoría de plata. Descendió a Primera RFEF en la temporada 2024-25, pero regresó de inmediato a Segunda División, prueba de que se han sentado unas bases sólidas. El Andorra se ha mudado de campo, pasando del Estadi Nacional en Andorra La Vieja, el cual compartía con el rugby, al de la Federación Andorrana de Fútbol, que se encuentra en Encamp. El club y el Gobierno pagan un alquiler de 800.000 euros a la Federación por usar este estadio durante nueve meses.

Álex Calvo vuelve a Málaga

Ya regresó la pasada campaña con el Mirandés (entró en el descuento), pero el joven extremo exblanquiazul Álex Calvo, una de las poquísimas notas positivas que dejó el Málaga en la temporada del descenso a Primera RFEF. El cordobés abandonó Málaga en el verano de 2023 para firmar por el Andorra, que pagó un millón por él.

Álex Calvo celebra su gol frente al Racing, que le dio el triunfo al Andorra en El Sardinero. FC ANDORRA

No tuvo el protagonismo esperado aquel curso en Segunda, siendo suplente habitualmente con Sarabia, y el cuadro tricolor acabó descendiendo. Tampoco la rompió la temporada pasada cedido en Miranda de Ebro, con el que sólo participó en 14 partidos. Regresó de su cesión y, aunque tampoco es un 'fijo' para Ibai Gómez, comienza a disfrutar de minutos de calidad y a ser una pieza útil para el técnico, como 'desatascador' de partidos desde el banquillo. Anotó el tanto de la victoria frente al Racing.