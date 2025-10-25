Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El último once del Andorra, frente al Granada. FC ANDORRA
Rival del Málaga

El Andorra, la revelación de Segunda que pierde fuelle

Tuvo un arranque liguero espectacular, sumando 14 puntos de 21 posibles, pero tan sólo ha conseguido uno de los últimos nueve

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:25

Tras caer en Butarque frente al Leganés (2-0), el Málaga regresa a La Rosaleda para recibir al Andorra (domingo, 14.00 horas). El cuadro ... andorrano es probablemente (habría que hablar también del Ceuta) el equipo revelación de Segunda División en lo que llevamos de campeonato, si bien ha ido a menos en las últimas semanas. Como recién ascendido, ocupa ahora mismo un meritorio octavo puesto, con los mismos puntos que el sexto clasificado, el Burgos, y a un punto del cuarto, el Deportivo. Tuvo un excelente comienzo, sumando 14 puntos de 21 posibles, con victorias de mucho prestigio (venció al Racing en El Sardinero por 2-1), pero desde entonces sólo ha sumado uno más en los siguientes tres encuentros. Incluso ha recibido una goleada (3-0 frente a la Real Sociedad B, que se encuentra en la zona de descenso), por lo que atraviesa ahora un tramo de mayor irregularidad en los resultados. Además, acumula 184 minutos sin ver puerta.

