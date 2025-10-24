El Andorra, el equipo con mayor porcentaje de posesión

El Andorra actual que visita La Rosaleda este domingo (14.00 horas) del joven Ibai Gómez (sólo 35 años, el segundo más joven de la ... categoría) y el del anterior periplo en Segunda División (duró dos temporadas, acabando séptimo en la primera y descendiendo en la segunda) que dirigía Eder Sarabia (ahora el entrenador de moda en España con el Elche) guardan muchos paralelismos. El principal, el de adueñarse de la pelota: con un 56%, el conjunto tricolor es el equipo con el porcentaje más alto de posesión de Segunda División en estas diez jornadas, superando a Las Palmas y al Castellón por una décima (ambos con 55,9%).

Aquel Andorra de Eder Sarabia era también todo un acaparador de la posesión (bastante más que el de ahora), promediando un 67,4% en la temporada 2022-23 y un 62,3 por ciento en la siguiente. Sin embargo, esto acabó siendo la condena de aquel equipo, pues era demasiado plano en el juego. Sarabia fue destituido con diez jornadas de antelación, muy criticado por no tener un 'plan B' una vez no funcionaba su propuesta inicial, antagónica en una categoría con equipos que a menudo se instalan en un bloque bajo y buscan salir al contragolpe.

Ibai Gómez, discípulo de Marcelo Bielsa (el argentino dirigió al ahora técnico del conjunto pirenaico en el Athletic Club), es 'novato' en Segunda División, como lo era en su momento Sarabia, aunque el ahora técnico del Elche fue durante mucho tiempo segundo entrenador de Quique Setién.

El anterior Andorra de Segunda División promedió un 67,4% de posesión en la 2022-23 y un 62,3% en la siguiente

La trayectoria de Gómez es de lo más curiosa: se retiró en 2023, después participó en la Kings League (proyecto que lidera el actual presidente del Andorra, Gerard Piqué) como jugador y posteriormente comenzó a entrenar en el juvenil del Santutxu. Fue seleccionador de República Dominicana en los Juegos Olímpicos de París, y la temporada pasada ascendió con el Arenas de Getxo a Primera RFEF. Tras este hito, Piqué apostó por él para liderar el proyecto en Segunda, pasando del 'barro' que es la cuarta categoría al fútbol profesional español.

Este Andorra es también uno de los que más arriba defienden, pues es el sexto equipo que más fueras de juego provoca rival por partido, con 2,6 por encuentro. Por el momento, esta propuesta atrevida y vistosa sitúa al cuadro andorrano en una meritoria octava posición con 15 puntos, los mismos que el sexto clasificado (el Burgos) y a sólo uno del cuarto (el Deportivo). Junto con el de la campaña 2022-23, este es el mejor inicio liguero de la historia del club, y en aquel curso finalizó séptimo con 59 puntos. Su principal debilidad es similar a la del Málaga: la efectividad de cara a puerta, pues su promedio de disparos a portería por cada gol marcado es de 3,8, uno de los peores registros en Segunda (el conjunto de Pellicer promedia 4,3). Acumula 184 minutos sin marcar un gol.

Junto con otro recién ascendido, el Ceuta, el Andorra es la revelación de la categoría por ahora, aunque ha perdido fuelle en este último mes de competición. Logró sumar 14 puntos de los primeros 21, pero tan sólo ha conseguido un punto de los últimos nueve, incluso siendo goleado recientemente.