Gael Alonso, defensa del Andorra, controla la pelota. FC ANDORRA

El Andorra, el equipo con mayor porcentaje de posesión

Con un 56%, supera por una décima a Las Palmas, y también es de los que más fueras de juego por partido provoca de la categoría (2,6), en lo que son algunos de los múltiples paralelismos entre el proyecto actual y el anterior en Segunda División

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:27

Comenta

El Andorra actual que visita La Rosaleda este domingo (14.00 horas) del joven Ibai Gómez (sólo 35 años, el segundo más joven de la ... categoría) y el del anterior periplo en Segunda División (duró dos temporadas, acabando séptimo en la primera y descendiendo en la segunda) que dirigía Eder Sarabia (ahora el entrenador de moda en España con el Elche) guardan muchos paralelismos. El principal, el de adueñarse de la pelota: con un 56%, el conjunto tricolor es el equipo con el porcentaje más alto de posesión de Segunda División en estas diez jornadas, superando a Las Palmas y al Castellón por una décima (ambos con 55,9%).

