Andalucía Televisión retransmitirá el Estepona-Málaga de la Copa del Rey
El partido se celebrará el jueves a las 21.00 horas en el Estadio Muñoz Pérez
Málaga
Lunes, 27 de octubre 2025, 13:27
A diferencia de lo acontecido la temporada pasada, el derbi copero de la primera ronda entre el Estepona y el Málaga (este jueves, 21.00 ... horas) se podrá ver en televisión. Andalucía Televisión (ATV, que forma parte de Canal Sur) será la cadena que retransmitirá el duelo en el Muñoz Pérez.
La gran mayoría de enfrentamientos se verán en Movistar + (15 de los equipos de Primera División que compiten en esta primera ronda), otros tantos en RTVE y algunas televisiones autonómicas ofrecerán algunos encuentros de los clubes de su comunidad, como es el caso de este choque, que es una reválida de la temporada pasada. Las otras dos cadenas regionales que darán partidos son TV3 de Cataluña (ahora llamada 3Cat), TVG de Galicia y Aragón Televisión.
El partido entre ambos equipos del pasado curso, en el que el conjunto de Segunda RFEF ejerció de local pero no jugó en casa, sino en el remozado Municipal de La Línea, sorprendió al cuadro de Pellicer, venciendo 3-2 en la prórroga (goles de de Mesa, Jorge García y Dago para los locales, y de Baturina y Larrubia de los visitantes). Esta vez sí se jugará en el feudo esteponero, que en aquel momento estaba siendo remodelado.
