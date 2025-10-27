Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Estepona-Málaga de la temporada pasada en el Municipal de La Línea. Salvador Salas

Andalucía Televisión retransmitirá el Estepona-Málaga de la Copa del Rey

El partido se celebrará el jueves a las 21.00 horas en el Estadio Muñoz Pérez

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:27

Comenta

A diferencia de lo acontecido la temporada pasada, el derbi copero de la primera ronda entre el Estepona y el Málaga (este jueves, 21.00 ... horas) se podrá ver en televisión. Andalucía Televisión (ATV, que forma parte de Canal Sur) será la cadena que retransmitirá el duelo en el Muñoz Pérez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  7. 7 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  8. 8 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  9. 9

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  10. 10 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía Televisión retransmitirá el Estepona-Málaga de la Copa del Rey

Andalucía Televisión retransmitirá el Estepona-Málaga de la Copa del Rey