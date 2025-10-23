Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la oficialización de la adhesión del CD Alozaina, el CD Cancelada y el CF Juventud Veleño al acuerdo marco del Málaga. MCF

Tres clubes más se unen al acuerdo marco del Málaga

Tras suscribir el convenio el CD Alozaina, el CD Cancelada y el CF Juventud Veleño, ya son unas 80 las entidades adheridas en menos de un año

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

El acuerdo marco, uno de los proyectos más importantes del Málaga de los últimos años y que puede suponer un antes y un después en ... la historia del club, suma tres equipos más. Este jueves se hizo oficial que el CD Alozaina, el CD Cancelada y el CF Juventud Veleño suscribían este convenio marco, por lo que son ya unos 80 los clubes que se han adherido al concierto en menos de un año desde que se hizo oficial.

