Tres clubes más se unen al acuerdo marco del Málaga
Tras suscribir el convenio el CD Alozaina, el CD Cancelada y el CF Juventud Veleño, ya son unas 80 las entidades adheridas en menos de un año
Málaga
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18
El acuerdo marco, uno de los proyectos más importantes del Málaga de los últimos años y que puede suponer un antes y un después en ... la historia del club, suma tres equipos más. Este jueves se hizo oficial que el CD Alozaina, el CD Cancelada y el CF Juventud Veleño suscribían este convenio marco, por lo que son ya unos 80 los clubes que se han adherido al concierto en menos de un año desde que se hizo oficial.
Carlos Dávila, responsable de Administración de La Academia, y Guillermo Tejada, coordinador de Fútbol 7 del club, sellaron con Juan Merino Oña y Francisco Merino Chaves, presidente y vicepresidente del CD Alozaina; el vicepresidente, José Antonio Vílchez, el tesorero/coordinador Jesús Melero y el secretario Sergio Montáñez del Cancelada y el presidente del Juventud Veleño, Oliver Postigo, y el directivo Jorge Camacho la anexión de estos tres clubes al acuerdo marco en las oficinas del Málaga en Martiricos.
Todavía hay algunos clubes importantes de la provincia que no forman parte de este acuerdo marco, como el Torremolinos, El Palo, el Marbella o el Tiro de Pichón, pero como comentó hace unas semanas Dávila a este periódico, no existe preocupación y que «se mantienen conversaciones con muchos clubes». El objetivo del Málaga es llegar a unos 120.
