Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MIGUE FERNÁNDEZ
Málaga CF

Alfonso Herrero: «Estoy disponible para el sábado, es el míster quien decide»

El portero malaguista explica las buenas sensaciones que le ha transmitido este nuevo equipo durante la pretemporada y explica que ya se ha entrenado dos días sin problemas, por lo que se ve preparado para debutar ante el Eibar

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:22

El pasado miércoles 30 de julio, el portero malaguista Alfonso Herrero abandonaba la concentración en Estepona por un desafortunado choque durante un entrenamiento que le ... causó una brecha en la frente. Herida que le llevó a recibir unos puntos que ya se quitó este lunes. Un día después, este martes, ya era uno más en los entrenamientos de Sergio Pellicer, de los que ha vuelto a formar parte esta mañana de miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  2. 2 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  3. 3 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  4. 4 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  5. 5 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  6. 6

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  7. 7 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  8. 8 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  9. 9 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  10. 10

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alfonso Herrero: «Estoy disponible para el sábado, es el míster quien decide»

Alfonso Herrero: «Estoy disponible para el sábado, es el míster quien decide»