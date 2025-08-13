Alfonso Herrero: «Estoy disponible para el sábado, es el míster quien decide»

El pasado miércoles 30 de julio, el portero malaguista Alfonso Herrero abandonaba la concentración en Estepona por un desafortunado choque durante un entrenamiento que le ... causó una brecha en la frente. Herida que le llevó a recibir unos puntos que ya se quitó este lunes. Un día después, este martes, ya era uno más en los entrenamientos de Sergio Pellicer, de los que ha vuelto a formar parte esta mañana de miércoles.

Y desde allí, tras la sesión matinal, la nueva plantilla del Málaga al completo, así como el 'staff' y una amplia representación institucional del club, se trasladó a la Parroquia de la Divina Pastora, en el corazón de la barriada de Capuchinos. Era el día escogido para realizar la ya tradicional ofrenda floral del equipo a la patrona del deporte malagueño, la Divina Pastora. Tras este acto, Alfonso Herrero fue el encargado de ponerle voz al equipo.

Y por el momento, tanto a nivel personal como colectivo, sus sensaciones son bastante optimistas. Comenzó explicando lo bien que se encuentra, motivado y con la herida de la frente, pese a bastante visible, controlada. «La brecha fue un encontronazo en un entrenamiento con David y lo malo es que no podía sudar, así que estaba muy limitado a la hora de entrenar, pero ya llevo un par de días entrenando bien, me quitaron los puntos el lunes y con ganas de estar disponible para jugar el fin de semana o cuando me seleccionen», valoró. Siempre preparado, el alicantino reiteró sentirse listo para debutar este sábado ante el Eibar, en caso de ser esa la elección de Pellicer: «Decidirá el míster, como siempre. Yo hago mi trabajo, que es estar preparado para el fin de semana. Entiendo que llevo una semana o 10 días parado y puede haber cierta duda a lo mejor, pero en mi caso las quito por completo, estoy disponible y el míster es quien decide».

Eso sí, también explicó que en caso de optar el técnico por su compañero Carlos López, quien ha cumplido con nota como titular en los últimos partidos de pretemporada, también le parecerá una opción acertada. Su apoyo es total: «Contra el Betis lo hizo muy bien, hizo un gran partido. Yo lo digo desde que estoy aquí, a Carlitos siempre lo he puesto genial porque siempre lo he visto un gran portero, tiene muy buen juego con los pies, un gran saber estar y tiene mucho recorrido por delante», aseguró Alfonso.

Cuestionado sobre su balance sobre la pretemporada con el nuevo grupo, el guardameta, siempre con los pies en el suelo, valoró: «El equipo está trabajando muy bien, llevamos una pretemporada con muy buenas sensaciones excepto el partido contra el Oxford. Tenemos un equipo en el cual la base nos conocíamos mucho, ha llegado gente buena a aportar y a subir el nivel de donde estábamos y las sensaciones son buenas porque el día a día está siendo muy bueno y el equipo está trabajando muy bien».

Ampliar MIGUE FERNÁNDEZ

Asimismo, reiteró la buena simbiosis en el vestuario entre los 'viejos' conocidos y las caras nuevas: «La temporada había muchos jugadores nuevos en la categoría y este año ya tienen esa experiencia de la temporada pasada, que nos va a venir muy bien, y eso junto con los refuerzos que han venido, se está conformando un equipo con garantías de afrontar bien la Liga«. Ilusionado, sí. Cauto, también. Por ahora, no quieren ponerse metas demasiado exigentes: »Los objetivos los tenemos claros, que es ir siempre partido a partido, partir de conseguir esos 50 puntos y a partir de ahí, mirar para arriba todo lo que podamos».

¿Es esta mejor plantilla que la del pasado curso? En este caso, el alicantino evitó mojarse: «Eso es subjetivo, eso lo decidirá el verde. Muchas veces, las temporadas no sólo dependen de que haya buenos jugadores, si no también que el equipo se entienda bien, se lleve acabo lo que se trabaja cada semana». Por otro lado, consciente tanto él como sus compañeros de lo ilusionada que se ha mostrado la afición tras una notable pretemporada, Alfonso opta por calmar esta euforia colectiva: «Las pretemporadas hay que ponerlas en su contexto, cada equipo llega con unas sensaciones y con más o menos jugadores. En nuestro caso ha sido una pretemporada que nos ha servido para coger buenas sensaciones, para conocernos buen y afianzar los vínculos de la temporada pasada pero eso no nos dice el rendimiento que vamos a tener en Liga. Yo tengo confianza plena en todo el equipo. Partir de esas buenas sensaciones para que lleguen esos puntos».