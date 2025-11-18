Alfonso Herrero: «Hay que hacer autocrítica, pero este equipo tiene todavía mucho que decir»

Alfonso Herrero fue el futbolista designado para comparecer en zona mixta tras la derrota del Málaga en León, la sexta de la temporada a domcilio. « ... Es un día complicado. Creo que hemos intentado proponer, hemos intentado llegar a la portería rival, pero con poco acierto. Se nos queda muy mal sabor de boca, sobre todo por la gente que viene a vernos. No estamos siendo capaces de darle la vuelta a la situación», dijo el arquero.

El guardameta del Málaga prefirió no entrar en si pudo ser este el último partido de Pellicer al frente del banquillo: «Son decisiones en las que los jugadores no entramos. Pero tenemos que dar un paso adelante todos. Todos en el vestuario, incluso con más o menos experiencia, hemos estado en situaciones similares. Al final, los que estamos en el verde somos los jugadores y somos los que tenemos que llevar esto hacia adelante».

Preguntado por qué cree que le está faltando al equipo para verse en esta situación, el toledano argumentó que «muchas veces esto va por tramos. La temporada pasada también hubo un tramo en el que no terminábamos de encontrarnos y el equipo supo darle la vuelta. Este año nos está faltando saber sobreponernos a los golpes que nos dan en los partidos y afrontar con más garantías los resultados a favor. Pero ganar partidos está en nuestra mano. Yo tengo la confianza del mundo en mi equipo, sé que es un equipo más que comprometido y que vamos a revertir esta situación, estoy convencido».

«Nos hemos encontrado a un equipo que ha juntado mucho las líneas, nos ha costado encontrar a la gente de arriba, y la sensación es que nos ha faltado lucidez arriba, pero es una cosa de todos. Entiendo que ahora habrá gente que saldrá señalada. Creo que esto es una cosa del vestuario, tenemos que hacer autocrítica y dar un paso adelante, porque sigo pensando que este equipo tiene mucho que decir. Yo voy a intentar darlo y se lo voy a mis compañeros», comentó el capitán blanquiazul.

Preguntado por si el Málaga probablemente merecía marcar algún gol en este encuentro y rescatar algún punto, Herrero dijo que «posiblemente, sí. No hemos sabido materializar las ocasiones, pero contra un equipo que se encierra es muy difícil hacer daño en esta categoría».