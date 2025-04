Ampliar Alfonso Herrero atrapa el balón golpeado por el preparador de porteros, durante el entrenamiento del miércoles. Ñito Salas

Alfonso Herrero: «Lo que pasó el domingo nos dejó dolidos, pero todos habríamos firmado hace un año estar donde estamos» «Cuando llegas aquí te enteras de que ha habido noticias similares antes sobre la compra del club y esta parece que va más en serio, pero no me quite mucho tiempo el pensar en ello; la gestión va por un lado y nuestro día a día va por otros», expresó el guardameta del Málaga sobre las recientes noticias acerca de la compra de la entidad blanquiazul