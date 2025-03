Álex Pastor: «No pensamos que el equipo esté salvado, el objetivo sigue siendo el de los 50 puntos»

Jorge Garrido Málaga Miércoles, 26 de marzo 2025, 20:33 Comenta Compartir

Pese a contar con 42 puntos en el casillero y encontrarse de nuevo con siete puntos de colchón con el Eldense, que marca la zona ... de descenso, Álex Pastor no da por hecha la salvación: «El equipo no piensa que estemos salvados ya, el objetivo sigue siendo el conseguir los 50 puntos cuanto antes, y hasta que nos los consigamos no vamos a parar. No nos vemos salvados ni lo vemos fácil. El sábado nos llevamos una victoria muy importante. Llevábamos mucho tiempo mereciéndola, pero tenemos que seguir, sin perder de vista cuál es el objetivo. No importa que hayamos ganado, tenemos que seguir saliendo a cada partido de la misma forma, a ganar. El domingo tenemos un partido muy complicado, en un campo muy difícil, pero somos el Málaga y no le tememos a nada ni a nadie», analizó el central malaguista.

Al ser preguntado por el 'secreto' para los éxitos del equipo este curso, Pastor aseguró que son «la unión, el equipo y el buen grupo que somos. Creo que si trabajamos todos juntos, vamos a sacar los objetivos y nada, tenemos que seguir dándole importancia a eso, entrenar como estamos haciendo y valorar mucho las victorias como la que conseguimos frente al Ferrol». Sobre la convulsa situación que atraviesa el Oviedo, que recientemente destituyó a su entrenador y anunció ayer al sustituto de Javier Calleja en el banquillo, el serbio Veljko Paunovic, que cuenta con pasado en el cuadro ovetense y en el extinto Atlético Marbella en su etapa de máximo esplendor en Segunda División, Álex Pastor argumentó que «el Oviedo tiene muy buenos jugadores, que seguramente deberían jugar en otra categoría. Es verdad que con un entrenador u otro estoy seguro de que cambiarán muchas cosas, pero nosotros vamos a ir a por ellos, cada duelo individual va a ser muy importante y ahí va a estar la clave del partido. Quizá el nuevo entrenador no es muy conocido, pero tiene muchos partidos a sus espaldas ya, ha entrenado en muchas competiciones. El descifrar su estrategia es más tarea del míster que de los jugadores, que nos den ellos las claves del partido y nosotros enfocados en lo nuestro, en salir a por todas». Pastor realizó un breve balance de su campaña hasta el momento, su primera con la camiseta del Málaga: «Creo que estoy haciendo una buena temporada, aunque quizá con algunos altibajos, pero creo que este proyecto del Málaga para mí es con una visión más a largo plazo. Quiero sacar lo mejor de mí en este club, mejorar en todo lo que pueda y sacar mi mejor versión», expresó Pastor. Finalmente, con motivo de la octava edición de los Premios 'Siempre Fuerte', Pastor declaró que «tenía muchas ganas de venir desde el día que dijeron que se celebraba. Me consta que es un evento que lleva ya varios años celebrándose, y pienso que es algo muy especial, muy bonito para la ciudad y estoy muy feliz de poder estar aquí».

Temas

Segunda División